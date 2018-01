Informação de homem que teria se jogado no Rio Vermelho gerou muitas dúvidas e intrigou bombeiros

Uma situação não esclarecida até o fechamento da edição mobilizou o Corpo de Bombeiros de Rondonópolis, que realizou buscas por várias horas no Rio Vermelho, para tentar localizar um homem que supostamente teria se jogado nas águas após um acidente de trânsito, na madrugada de ontem (6).

O caso teria acontecido por volta das 5h30, e toda a situação teve início após informações de uma testemunha, que acionou o Corpo de Bombeiros. Conforme essa testemunha, o homem, que conduzia um veículo Fiat Uno, teria tentado uma ultrapassagem em cima da ponte da Avenida Marechal Rondon. Ele não teria conseguido realizar a manobra e acabou batendo na mureta de proteção da ponte. Após isso, conforme a testemunha, o homem saiu do veículo e se jogou no Rio Vermelho.

Os bombeiros chegaram no local e encontraram o veículo abandonado em cima da ponte. As buscas começaram ainda na madrugada e seguiram durante o dia, ao mesmo tempo em que buscas em hospitais e pela família também eram realizadas. Por voltas das 14 horas, os bombeiros encerraram as buscas no Rio, visto que não foi possível confirmar se o homem realmente havia se jogado na água, e também pelo fato de uma ocorrência ter sido registrada pela Polícia Civil, envolvendo o nome do homem de 36 anos que supostamente estava desaparecido.

Conforme os bombeiros, todas as suposições e depoimentos estavam sendo considerados, e as polícias militar e civil também estavam acompanhando a situação. A equipe retornou ao Batalhão por volta das 15h e, até o fechamento da edição, não havia a informação confirmada por parte da polícia se o homem havia sido localizado ou não.