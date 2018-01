O incidente deixou toda a fiação elétrica, de telefonia e internet espalhada pela Rua Dom Pedro II, na tarde de ontem

A queda de um poste da rede de energia elétrica provocou a interrupção no fornecimento de energia e transtornos para moradores e motoristas que passavam próximo do local. O incidente aconteceu no início da tarde de ontem (5/1) na Rua Dom Pedro II, logo após a Igreja Santa Cruz e, de acordo com moradores do local, teria sido provocado por um caminhão que trafegava pela Rua Papa João XXIII e levava um trator na carroceria, que se enroscou com a fiação de energia e telefone, provocando a queda do poste.

O incidente deixou toda a fiação elétrica, de telefonia e internet espalhada pela rua Dom Pedro II, o que levou à interdição no local, gerando um congestionamento de veículos. Além disso, os moradores ficaram sem energia elétrica em suas residências, o que os deixou parcialmente no escuro, pois a tarde foi de tempo nublado e chuvoso.

A reposição do poste derrubado e os reparos na fiação só ocorreram no final da tarde, já no início da noite, o que gerou descontentamento entre os moradores. “É sempre assim… Eles já sabiam desde uma hora da tarde do problema, mas só apareceram para consertar o problema depois da cinco da tarde, quando tem mais movimento de carros aqui. Eu nem olhei ainda na minha geladeira para ver se estragou alguma coisa, mas tivemos que passar a tarde toda fora de casa, pois dentro estava tudo escuro”, afirmou uma moradora, que não quis ser identificada pela reportagem.

FALTA DE FISCALIZAÇÃO

O problema envolvendo carretas e caminhões que trafegam pela região central da cidade é antigo e casos semelhantes já aconteceram outras vezes, devido principalmente à falta de fiscalização, já que há leis que proíbem o tráfego desses tipos de veículos nesses lugares.

No caso específico desta reportagem, a carga que o caminhão carregava, um trator, estava mais alta que a fiação, o que acabou por provocar o acidente. Caso semelhante aconteceu há algum tempo, quando um caminhão baú se enroscou na fiação e provocou um blecaute em plena Rua Fernando Correia da Costa, no centro da cidade.

O tráfego de caminhões e carretas na cidade é proibido pela lei Municipal nº 6.595/2011, que veda a circulação de veículos pesados de qualquer tipo na região mais central da cidade e também nas regiões mais periféricas, principalmente no horário comercial. O motorista do veículo pode ser multado e perder pontos em sua CNH, além de ser obrigado a arcar com os custos de eventuais prejuízos que vier a provocar ao patrimônio público, como aconteceu no caso em questão.

Veículos pesados que queiram descarregar na região mais central da cidade terão que fazê-lo entre as 18 horas e as 6 horas da manhã.