Na madrugada de ontem (6), jovem de 23 anos perdeu a vida após um acidente envolvendo duas motocicletas

A Avenida dos Estudantes (antiga MT-270), via de fluxo rápido e importante ligação para vários bairros da cidade, registrou em uma única semana duas mortes devido a acidentes. Na madrugada de ontem (6), Jordan Laisson Ferreira de Almeida, de 23 anos, morreu em um acidente envolvendo duas motocicletas, na região do bairro Sagrada Família.

Segundo as informações, as duas motos transitavam no mesmo sentido quando o condutor de uma moto XRE colidiu na traseira da moto YBR, em que Jordan estava como garupa. Ele morreu na hora e os dois condutores sofreram ferimentos, sendo socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o hospital. Ainda não foram divulgadas as circunstâncias em que o acidente aconteceu, e o caso será investigado pela Delegacia de Trânsito da cidade.

No último sábado (30), um outro acidente na mesma Avenida vitimou Maria Conceição da Silva, de 55 anos. O condutor de um veículo teria invadido a preferencial na rotatória do Parque de Exposições, e a motociclista, que seguia no sentido Jardim Atlântico acabou batendo na porta do passageiro. Ela morreu no local e os ocupantes do carro não se feriram.

Nesse acidente, foi constatado que o condutor do veículo havia ingerido bebida alcoólica. Daniel dos Santos Bispo, de 26 anos, foi preso em flagrante e autuado pelo crime de homicídio culposo e embriaguez ao volante. No teste de etilômetro realizado pela Polícia Civil, foi apontado que ele tinha 0,59 miligramas de álcool no sangue. Em depoimento à polícia, ele confessou que havia ingerido bebida alcoólica em horário anterior ao acidente, mas que acreditava estar em condições de dirigir.

Em julho de 2017, a mesma Avenida foi palco de uma outra tragédia. Um motociclista atropelou um idoso, morador do Lar dos Idosos, que atravessava a pista. O condutor Eduardo Oliveira de Souza e o idoso Geoacir Rodrigues França morreram no local do acidente.

A importante via, que segue da rotatória da Avenida Lions Internacional com a Rua Fernando Corrêa da Costa até a rotatória do Parque de Exposições, apesar de receber um grande fluxo diário de veículos em toda a sua extensão, possui apenas um redutor eletrônico de velocidade, que fica localizado nas proximidades do acesso à Rua Dom Pedro II.

Na gestão anterior, quando instalado os equipamentos na cidade, um radar chegou a ser fixado nas proximidades do campus da UFMT, mas após um veículo atingir e derrubar o equipamento, ele nunca foi reposto. Por toda a avenida, é comum ver condutores abusando da velocidade.