Australiano vítima de atropelamento em Copacabana continua em estado gravíssimo – 10h23′

O quadro de saúde das pessoas atropeladas na Praia de Copacabana na última quinta-feira (18), pelo motorista Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos, não sofreu alterações de ontem para hoje (21), informou a Secretaria Municipal de Saúde neste domingo. As vítimas estão internadas internadas em hospitais da rede municipal.

O australiano de 68 anos, morador do Rio de Janeiro há cerca de 20 anos, que sofreu traumatismo craniano, continua em estado gravíssimo, na UTI no Hospital Municipal Miguel Couto, respirando por aparelhos.

Nessa mesma unidade estão internados um menino de 7 anos, em situação clinicamente estável, com cirurgia ortopédica prevista para amanhã (22), e três adultos, de 36, 38 e 41 anos de idade, também com procedimentos ortopédicos marcados para essa segunda-feira.

No Hospital Municipal Souza Aguiar, dois adultos, de 34 e 61 anos, que tiveram fraturas já foram operados e se recuperam bem, de acordo com a secretaria. Outra vítima, de 32 anos, teve fratura no braço e deverá ser transferida para hospital de alta complexidade em ortopedia para fazer a cirurgia necessária. A cirurgia já foi inserida no Sistema Estadual de Regulação, com pedido de transferência.

