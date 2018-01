O aumento crescente no número de veículos na cidade, que já possui 168.673 unidades emplacadas, de acordo com informações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), gera impactos diretos e imediatos no trânsito local. A consequência natural são as ruas cada vez mais apinhadas de carros, motos e outros veículos, que geram stress entre motoristas e pedestres, além de provocarem congestionamentos e acidentes.

Para Anderson Rocha, secretário-executivo do Grupo de Gestão Integrada (GGI), órgão ligado à questão da segurança pública, a solução para a situação passa pela conscientização dos motoristas, motociclistas e pedestres para mudanças de hábitos e do modo como grande parte dessas pessoas se locomovem, hoje basicamente usando transportes individuais, como carros e motos.

“O alto número de veículos significa que as pessoas abandonaram as formas de transporte coletivo e isso acaba por gerar as dificuldades no fluxo desses veículos pelas ruas da cidade. Nós temos quase o mesmo número de pessoas e de veículos na cidade e, se pensarmos que o transporte individual ocupa oito vezes mais espaço que qualquer outro modal de transporte, nós entendemos por quê falta espaço nas ruas e vagas de estacionamento para tantos veículos”, informou.

A situação, que não é exclusiva de Rondonópolis, levou o Brasil a figurar entre os dez países onde mais morrem pessoas no trânsito. “Mais de um milhão de pessoas morrem vitimadas por acidentes de trânsito no mundo. Rondonópolis não fica fora disso e nós sempre ficamos entre a segunda e a terceira cidade do estado onde mais morrem pessoas no trânsito, dependendo do ano”, disse.

Na opinião dele, a solução definitiva passaria pela adoção do hábito de se locomover mais a pé, de bicicleta, de carona ou no transporte coletivo. “Mas nós sabemos que é difícil o cidadão abandonar o seu carro ou moto para andar no transporte público, que é desconfortável e demorado”, emendou, acrescentando que o clima quente da cidade também colabora para impossibilitar maiores trajetos a pé ou de bicicleta.

Dessa forma, a solução apontada pelo secretário do GGI passaria pela engenharia de trânsito, com a criação de vias rápidas e outras alternativas, como a criação de terminais de integração nos bairros, que possibilitassem ao transporte público se tornar mais rápido e atrativo para muitos que hoje utilizam veículos individuais, mas que são soluções caras e que sobre as quais não há notícias de que sejam realizadas pelo poder público no curto prazo.

RODÍZIO DE VEÍCULOS

Enquanto o transporte público na cidade é operado de forma precária pela empresa Cidade de Pedra, que está com sua concessão vencida há quase quatro anos e, portanto, inviabilizada de realizar investimentos na frota de ônibus, um dos modelos apontados por Anderson Rocha como possível a ser seguido seria a adoção do rodízio de veículos, como já ocorrem nos grandes centros.

“Com o aumento do número de veículos na cidade, nós podemos notar que, como nos grandes centros, nós já temos três horários de pico no trânsito: de manhã, na hora do almoço e no fim da tarde. As pessoas têm enfrentado engarrafamentos tanto para ir como para voltar do trabalho. A solução mais imediata seria diminuir essa quantidade de veículos circulando e o rodízio é uma coisa a ser pensada”, opinou.

No sistema de rodízio, somente veículos com determinados números no final da placa poderiam circular em dias determinados, levando os motoristas a se organizarem de forma que uns deem caronas para outros e no final todos chegam mais rapidamente aos seus destinos, pois há uma sensível diminuição do número de veículos transitando pelas ruas.

Para ele, as ações do GGI, iniciadas no ano de 2011 e, que resultaram na redução de ao menos metade do número de acidentes de trânsito na cidade, precisam ter continuidade. “Nós implantamos radares e lombadas eletrônicas nos pontos onde mais haviam acidentes, intensificamos ações de conscientização e fiscalização, o que deu resultado, mas a parte de engenharia do trânsito ainda está faltando e são urgentes. Esse é um investimento que precisa ser feito urgentemente. Precisamos rever nosso conceito de mobilidade urbana”, afirmou.

“As pessoas aguardam que o poder público seja mais ágil em resolver problemas como o da falta de um transporte confortável e eficiente para que as pessoas tenham a opção de deixarem seus veículos em casa. O cidadão não se sente motivado a mudar seu modal de transporte. São questões complexas e a sociedade precisa se envolver urgentemente. Já temos que começar a discutir a próxima década, mas ainda não implantamos as mudanças que começamos há mais de cinco anos atrás”, concluiu.

Fazem parte do GGI a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Civil e Ambiental, Exército, Sistema Penitenciário, Corpo de Bombeiro, Prefeitura e entidades da sociedade civil, como os Consegs e a Associação Comercial (ACIR).