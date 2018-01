Procedimento mostra que as secretarias e autarquias da gestão municipal não estão alinhadas em relação às obras de maior impacto realizadas na cidade

Uma situação que mostra o verdadeiro descompasso entre secretarias e autarquias do Município com os anseios da população foi registrada ontem (16), na Avenida Tiradentes, em Rondonópolis. O trecho, que vêm sendo recapeado desde o início desse ano, em poucos dias já recebeu uma obra que precisou cortar o asfalto, que simplesmente acabou de ser refeito.

A situação deixou comerciantes da região e populares indignados. Um deles entrou em contato com o A TRIBUNA para denunciar a verdadeira trapalhada. “Agora, depois de tudo recapeado e, diga-se de passagem, o serviço foi bem-feito, a Prefeitura vai deixar sua marca: aquela cicatriz mal feita no pavimento que antes estava um ‘brinco’”, disse o leitor do jornal, que também registrou fotos da obra e enviou à redação, inconformado com, segundo o mesmo, a “falta de administração e gerência do município”.

Pelo que foi apurado pelo A TRIBUNA, trata-se de uma obra realizada pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), para fazer uma ligação da rede de água. O asfalto da Avenida Tiradentes, que foi recapeado há menos de 15 dias, foi cortado nas proximidades da Rua João Ramos Pinto.

A reportagem tentou contato com o Sanear para saber se a obra que cortou o asfalto feito há poucos dias era de urgência, mas não conseguiu até o fechamento da edição contato com a assessoria de comunicação da autarquia, bem como com um dos diretores indicado pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura para falar sobre o assunto.

A grande questão levantada no momento é: se as secretarias e autarquias da gestão municipal não estão alinhadas, para que em um caso como esse, por exemplo, o serviço tivesse sido realizado antes do recapeamento da Avenida. Por mais que o asfalto seja refeito agora, esse era um procedimento que podia ser evitado, diminuindo custos públicos.

Desde que os serviços foram iniciados na região Central, a falta de sincronia entre as pastas têm sido a maior reclamação, já que vários problemas foram registrados, como por exemplo as interdições no trânsito.