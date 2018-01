Maioria dos entrevistados através da enquete projeta um ano melhor e com mais oportunidades, ainda que haja reclamações

No primeiro dia útil do ano que se inicia, a reportagem do Jornal A TRIBUNA saiu às ruas para ouvir populares sobre seus planos e expectativas para 2018. Comprovando que o brasileiro é, na sua essência, um povo esperançoso, a maioria dos entrevistados através da enquete projeta um ano melhor e com mais oportunidades, ainda que haja reclamações, principalmente com os políticos.

Andréia Machado Moura, funcionária pública

“Apesar do contexto atual não ser dos melhores, muita crise, eu espero muita coisa boa de 2018. Eu tenho a esperança que este ano ainda eu vou estar na minha casa própria e trocar de carro. Tenho boas expectativas, pois, apesar das coisas estarem difíceis, a gente tem que pensar positivo e acreditar que as coisas podem ser melhores”.

Flávio Montoro, vendedor de seguros

“Meu primeiro planejamento é não morrer, pois muita gente da minha família se foi nesse ano passado. O que mais quero é poder passar o ano com minha família e que todo mundo tenha muita saúde. Uma outra coisa é que eu gostaria de voltar a morar aqui onde nasci, pois moro nos Estados Unidos, mas minha esposa não quer. Espero muito mesmo que 2018 seja um ano melhor. Perdemos muita gente da nossa família no ano que passou, e não quero que ninguém mais morra nesse ano que está começando”.

Célio José Santana, mototaxista

“Eu espero ganhar muito dinheiro e ter muita saúde. E arrumar um prefeito que arrume as coisas para nós, pois esse aí está difícil. Deus ajude que este ano seja melhor, pois do jeito que foi o outro está difícil. Este ano eu tenho como meta comprar minha casa própria e, aí sim, o ano vai ser bom”.

Wanderson Bulhões, vendedor

“Minha expectativa é que 2018 seja um ano um pouco melhor que 2017. Nós tivemos uma ano de baixa na nossa área, das vendas, e esperamos que esse ano seja mais promissor, melhor para todos nós. A gente já começa o ano fazendo planos, mas o maior deles é a conquista da casa própria e, se Deus quiser, este ano nós vamos conquistar essa grande glória”.

Edineiva Rodrigues de Moraes, professora

“Eu espero melhoras, pois apesar dos pesares a gente sempre espera o melhor. Espero que as pessoas tenham mais empregos e que a saúde, educação, o transporte público da cidade melhorem. Eu espero, como professora, que haja melhorias nas escolas, uma melhor alimentação e lazer para as crianças, que é importante para elas. É impossível prever se vai ser melhor ou pior, mas eu espero que seja melhor, principalmente na política, porque esse ano é um ano eleitoral e esperamos que o povo vote bem nesse ano”.

Edna Soares de Almeida, secretária

“Eu sinceramente espero que seja um ano melhor e que as pessoas respeitem mais umas às outras. E que acabe um pouco da corrupção e que os políticos pensem menos neles mesmos e pensem um pouco mais na gente. Minha meta é terminar minha casa, o que já está perto de acontecer. Enfim, acredito que vai ser um ano melhor, porque as pessoas vão estar mais conscientes, vão escolher melhor os seus políticos, as pessoas que as representam. Eu acredito que este ano vai ser melhor porque as pessoas vão ser melhores”.

Manoel Campos de Oliveira, tapeceiro

“Eu queria mesmo em 2018 é não ter que votar. Eu estou muito contrariado com a nossa política, com a roubalheira, com a falta de segurança, de respeito. Na nossa cidade há leis, mas quase ninguém cumpre. Vejo a nossa cidade suja, mal cuidada. Minha expectativa é pouca, pois quem vive do trabalho não tem muita expectativa, pois o salário é muito pequeno, tudo o que a gente ganha é só para comer. Eu sou um brasileiro sem expectativa nenhuma com o ano novo”.

Valéria Amaral Correia, bancária

“A gente sempre espera o melhor e eu espero que 2018 seja melhor que 2017 e que as pessoas consigam alcançar suas metas, principalmente a paz. Não tenho nenhuma programação, não fiz nenhuma promessa de ano novo, mas acredito que a gente consegue desafundar um pouco da crise econômica e isso pode trazer um pouco de melhora na qualidade de vida das pessoas. Com mais emprego, mais renda e com as pessoas ganhando mais dinheiro, elas conseguem alcançar seus objetivos e isso diminui muito a criminalidade. Eu acredito que vai ser melhor”.

Alexandre Magno Souza Silva, mecânico de motos

“Eu tenho a esperança que tudo vai melhorar. Com certeza, pois 2017 foi meio puxado, muito difícil. Faltou dinheiro, as coisas só aumentando… Então, em 2018, eu espero que seja tudo diferente, com menos dívida e mais dinheiro. Neste ano, eu quero terminar a construção da minha oficina, que já está metade pronta e este ano eu quero ver ela pronta, pois aí a coisa melhora um pouco para mim”.