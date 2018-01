A meia rondonopolitana Ana Vitoria, de 17 anos, embarca nesta quinta-feira (11), junto com a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria que será realizado a partir do próximo sábado (13) até o dia 31 de janeiro, no Equador. O voo sairá do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, às 11h30, com escala no Panamá. O time canarinho ficará concentrada na cidade de Ibarra. Mais informações na edição desta quinta do Jornal A TRIBUNA.