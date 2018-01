A série de reportagens do A TRIBUNA com os pioneiros de Rondonópolis trará, como personagens neste domingo (14), os pioneiros Adontina Pereira Daud e Nabih Daud Hussein. A reportagem especial desta vez trará a história do casal, diferente do que costumeiramente acontece, quando apenas um pioneiro tem sua história relatada por edição, devido ao fato dos dois, um palestino e uma baiana, terem sido unidos pela chegada à essa cidade.A reportagem completa na edição deste domingo do Jornal A TRIBUNA.