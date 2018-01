Dois representantes do MT PAR, ligado ao Governo do Estado, se reuniram, na manhã desta sexta-feira (12/1), com parte da diretoria da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Rondonópolis (ACIR), a fim de colher propostas para serem implantadas na área da antiga rodoviária, no centro da cidade.

O quarteirão foi cedido para a implantação do Ganha Tempo, onde cerca de 50 serviços devem ser oferecidos na sede do órgão estadual, que pode começar a funcionar já em abril deste ano. A questão é que o prédio do Ganha Tempo vai utilizar pouco mais de 20% da área e nos outros 80% devem ter construções coligadas, que podem sediar diversos serviços e comércio.

Antonio Carlos Trita, gerente de projetos, e Epaminondas de Castro, chefe de núcleo de análises do MT PAR, têm a missão de fazer com que a sociedade rondonopolitana participe efetivamente nas decisões sobre o que deve ser oferecido no espaço. “Na verdade, a parceria precisa funcionar e o Ganha Tempo já está com projeto pronto e data para inauguração. Serviços como Detran, Politec, Polícia Federal, Procon, Defensoria Pública e Sefaz, fazem parte do projeto. Mas buscamos informações sobre as necessidades da cidade junto às entidades, é o que estamos coletando aqui na ACIR”, disse Epaminondas.

O presidente da ACIR, Juarez Orsolin, lembrou que a proposta da Prefeitura é não investir recursos próprios na área, mas fazer parcerias. “O que necessitamos já temos clareza, mas precisamos juntar ideias, dialogar abertamente com a sociedade e chegar ao que melhor se identifica com Rondonópolis. Resta também saber que tipo de investimento deverá ser feito e quem será o grupo ou empresa que entrará no negócio”, comentou Juarez.

Os diretores da ACIR, Valdir Andreatto, Júlio Sato e Jorge Rossetti, também participaram da reunião e, junto com o presidente Juarez, sugeriram alguns serviços e empreendimentos no espaço.

“Precisamos lembrar que esta é a área mais nobre da cidade e que não se pode fazer um empreendimento modesto. Por outro lado, a ACIR conhece o pensamento do prefeito em promover o social. Mesmo assim entregamos como sugestão a construção de um centro de eventos com auditório e anfiteatro, praça de alimentação, áreas comerciais, espaço de lazer e jardins”, disse Juarez.

Os representantes do MT PAR vão levar as sugestões ao prefeito e definir uma negociação para fixar a parceria, já que o empreendimento não deverá contar com verba pública municipal ou mesmo estadual.