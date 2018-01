Ação conjunta da PRF e Polícia Civil do Rio apreende 19 fuzis na Via Dutra – 12h32′

Policiais rodoviários federais, em ação conjunta com agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos ( Desarme) da Polícia Civil, apreenderam 19 fuzis automáticos, de alta precisão, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia, no sul fluminense, no início da tarde de hoje (18).

As armas estavam dentro de um carro cujo motorista usava uma farda do Exército. O homem foi preso em flagrante, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Segurança do Rio. No carro, havia também pistolas e drogas, em quantidade ainda não contabilizada.

O homem preso, o armamento e a droga estão sendo trazidos para o Rio, onde serão apresentados por autoridades estaduais de segurança.

Fonte: Agência Brasil