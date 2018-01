Lançamento oficial do livro está previsto para este primeiro semestre de 2018, provavelmente no mês de maio

Com o aval da família, em especial da viúva, Adela Negrette da Nóbrega, 84 anos, o professor Jerry Mill, mestre em Estudos de Linguagem e membro-fundador da Academia Rondonopolitana de Letras (ARL), em novembro de 2017, deu início ao trabalho de pesquisa e redação do seu próximo livro, o décimo da série, desta vez versando sobre uma figura muito conhecida, respeitada e admirada na cidade: Lamartine da Nóbrega (1928-2016).

“Muito se fala, mas pouco se sabe sobre a vida e os feitos deste que foi, sem dúvida alguma, um homem ímpar na história do nosso município, principalmente pelo seu destacado empenho às pequenas e grandes causas, sua admirável honestidade como servidor público à frente da Receita Federal, sua garra e dedicação como fundador e primeiro presidente do União Esporte Clube, seu desempenho extraordinário como cidadão engajado em questões políticas e sociais, bem como sua veemência como homem extremamente dedicado à sua família”, disse o rotariano Jerry Mill.

SURPRESAS

Segundo o autor, a publicação do livro tem como um de seus objetivos principais resgatar e valorizar a trajetória, as motivações pessoais, a influência e o legado de um homem exemplar, que muito fez pela cidade e pelos seus habitantes nas décadas de 1970, 1980 e 1990.

“Sinceramente, eis um homem que merecia ter seu nome contado em prosa e verso, estampado em logradouros públicos ou ter sua imagem moldada em forma de busto ou estátua em frente do estádio Luthero Lopes, por exemplo. No entanto, ele permanece à margem da nossa história, pelo menos por enquanto,” acrescentou o imortal da ARL.

LANÇAMENTO

“Se tudo ocorrer conforme o que está planejado, faremos o lançamento oficial do livro no primeiro semestre de 2018, provavelmente no mês de maio, numa data próxima ao aniversário de nascimento do biografado (dia 8), uma data não muito distante da do nascimento do Marechal Rondon, no dia 5, ou do 50º aniversário de fundação do Rotary Club de Rondonópolis, que ocorre no dia 22, do qual Lamartine da Nóbrega foi presidente nos anos rotários 1970-1971 e 1971-1972, época em que ele esteve entre os principais articuladores do processo de construção da Santa Casa de Misericórdia de nossa cidade, cuja data de aniversário de fundação, a propósito, é no dia 16 de maio”, esclareceu Jerry Mill.

OBRA INACABADA

Pessoas interessadas em colaborar com informações e material audiovisual sobre Lamartine da Nóbrega, como já o fizeram figuras importantes da história local como a pioneira Jupia Oliveira Mestre, o empresário Leo Rabelo e aposentado Dilson Rodrigues Cardoso, podem entrar em contato com o professor Jerry Mill pelo telefone 9-9979-2892 até a metade do mês de fevereiro, quando, segundo ele, se inicia o processo de revisão e fechamento da obra, seguido pelas etapas de diagramação e impressão.

“A intenção é colocar nas mãos dos leitores um livro rico em informações, com muitos fatos e fotos e gostoso de ler, a fim de encantar e surpreender tanto quem conheceu o Lamartine da Nóbrega como amigo, chefe ou figura pública quanto aqueles que, até então, pouco ou nada tinham ouvido falar dele”, concluiu.