SUSTO

Uma carreta bitrem pegou fogo no fim da noite de anteontem (5) na BR-364, próximo a Pedra Preta. O condutor do veículo conseguiu sair e também desconectar a carreta, evitando assim que o fogo se alastrasse para a carga. A equipe dos bombeiros de Rondonópolis realizou o combate às chamas e fez a limpeza da pista, que foi liberada para fluxo de veículos pouco tempo depois.

DE NOVO I

O buraco que engoliu um veículo na Avenida Dom Bosco recentemente, na região do Residencial Farias, continua assustando os moradores que precisam passar pelo local com seus veículos. Na manhã de ontem (6) era possível ver que a situação não é das melhores no local. O serviço realizado para fechar o buraco não teve qualidade, o asfalto não foi refeito e a lama tomou conta da Avenida. Precisa ter muita coragem para arriscar passar pela Dom Bosco quando está chovendo. Tô fora!

DE NOVO II

E, por falar nisso, quem passou pela Rua José Barriga nos últimos dias simplesmente não acreditou que há novamente um buraco nas proximidades da ponte do Arareau. No ano passado, foram vários dias de interdição na região devido a uma obra, e, agora, pouco tempo depois, já houve vazamento e um novo buraco foi aberto no local. O que acontece, Sanear?

ATÉ QUE ENFIM…

Pelo menos, ainda falando sobre a Rua José Barriga nas proximidades da ponte do Arareau, a Prefeitura pôs fim a uma situação vexatória. Um quebra-molas começou a ser construído no local, e, após realizar o serviço no sentido Centro da pista, o sentido Vila Aurora ficou sem a sua parte. Uma das situações mais cômicas da gestão até o momento. A época, a informação era de que não havia material para terminar o quebra-molas. A Prefeitura, nas últimas semanas, finalizou. Aleluia!

FICANDO CHATO I

Já está até chato ficar falando dos problemas da nova Avenida Beira Rio, mas é que o pessoal não ajuda. Além da questão do prolongamento inacabado, do mato alto nos canteiros e dos radares que não funcionam, quem passa pela região à noite fica impressionado com a “balada” existente na via.

FICANDO CHATO II

Para explicar melhor essa “balada”, a caríssima iluminação está com defeito em alguns pontos, como na rotatória da Avenida Poguba, e as luzes ficam piscando sem parar, dia e noite. Só falta o som para o “tumts, tumts” ficar garantido. Coisas de Rondonópolis!

POR FALAR…

Por falar em Beira Rio, a preocupação ambiental foi a grande preocupação desde que o ex-prefeito Percival Muniz inventou uma obra tão grande naquela região. É, inclusive, o motivo para até hoje o prolongamento não ter sido concluído. O que ninguém está entendendo muito bem, é como as construções estão avançando naquele local. Mas, isso é assunto para os próximos dias…