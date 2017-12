O Vasco está confirmado na Libertadores de 2018. Poderia ser melhor, já que a vaga para a fase de grupos escapou no finalzinho do jogo do Flamengo, mas os motivos foram mesmo para comemoração em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), neste domingo (3). Com gols de Paulinho, aos 27 minutos do primeiro tempo, e Mateus Vital, aos 28 minutos do segundo tempo, os donos da casa venceram a rebaixada Ponte Preta e voltarão a disputar a competição continental após seis anos. Lucca, de pênalti, diminuiu aos 43 da etapa final, mas nada que estragasse a conquista cruz-maltina na última rodada do Brasileirão.

Durante quase toda a rodada, o Vasco esteve com os dois pés na fase de grupos da Libertadores – a vitória garantia a sexta colocação, já que o Flamengo buscou empate com o Vitória aos 29 minutos da etapa final em Salvador. Só que, no último lance no Barradão, o Rubro-Negro carioca teve pênalti convertido por Diego e deixou o rival na sétima colocação.

Agora, apenas um título do Fla na Copa Sul-Americana leva a equipe de Zé Ricardo para os grupos do ano que vem. Caso o Independiente vença, o destino será mesmo a Pré-Libertadores.