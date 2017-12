O serviço de UTI Pediátrica foi retomado ontem na Santa Casa de Maternidade e Misericórdia de Rondonópolis, depois 27 dias de paralisação, ocasionada, conforme a direção do hospital, pelo atraso dos repasses do Governo do Estado.

Segundo a médica pediátrica Ana Paula Bellinati, duas crianças que estavam de forma improvisada na UTI Neonatal retornaram ontem mesmo para a UTI Pediátrica. Além disso, duas outras crianças já estavam com os nomes na Central de Regulação à espera de vaga. “Uma destas duas crianças está de quatro a cinco dias à espera do leito de UTI, mas agora deverá ser encaminhada para UTI Pediátrica que voltou a funcionar”, repassou a médica.

Ela explica que a equipe de médicos da UTI Pediátrica está quase completa, embora ainda faltam profissionais para os plantões. “Depois do atraso dos incentivos do Governo do Estado, que resultou no atraso salarial dos médicos intensivistas, todos deixaram o serviço. Destes, muitos retornaram, mas alguns a empresa responsável pelos contratos não conseguirá trazê-los de volta. Outras contratações deverão completar a nossa equipe. Quanto a equipe de enfermeiros e técnicos que atuavam nos serviços, estes ainda estão trabalhando na Santa Casa e serão realocados na UTI”, explicou a médica.

Segundo a pediátrica, no período que a UTI permaneceu fachada houve apenas uma procura por leito na unidade. “Porém a criança chegou à Santa Casa e ajudamos a estabilizá-la. Logo depois, ela foi regulada para uma UTI Pediátrica em Cuiabá”, revela.

A decisão pela retomada da UTI Pediátrica ocorreu após o Governo do Estado repassar no dia (1°), para a conta da prefeitura, os recursos relativos aos incentivos das UTIs da Santa Casa referente a setembro, no total de R$ 816.429,98.