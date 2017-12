A União de Negros e Negras pela Igualdade (Unegro Pantanal Rondonópolis) promoveu diversas atividades no final do mês de novembro para marcar a Semana da Consciência Negra no município. Uma das atividades foi uma cerimônia de homenagens à personalidades rondonopolitanas que se destacaram pelo trabalho e ação na comunidade. As homenagens ocorreram durante evento festivo no Clube do Sispmur, no dia 24 de novembro, durante o Baile da Unegro.

Segundo a presidente Luzia Aparecida do Nascimento, os certificados foram entregues valorizando o mérito das pessoas na vida e na sociedade e não apenas baseada no apoio das pessoas à entidade. “Reconhecemos o mérito pela luta e comprometimento das pessoas, em diferentes segmentos, como forma de incentivo para que elas continuem sendo referências”, comentou a dirigente.

A entrega das homenagens contou com uma presença ilustre, que foi de Juvenal Araújo, secretário nacional da Secretaria de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial (Seppir), da Presidência da República. Ele inclusive participou da entrega de certificados para alguns dos agraciados.

HOMENAGEADOS

Receberam certificados de reconhecimento da Unegro o mestre Carivaldo Lopes dos Santos (capoeira), a Banda Marinho e Seus Beat Boys, a senhora Iraci Maria da Silva, o fotógrafo Valter Arantes, a professora Jacilene Santos Silva, Valdeir dos Santos Pinho, Wilson José Soares, o vereador Adonias Fernandes e Ronivalter Souza, secretário municipal de Planejamento.