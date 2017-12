Um venturoso 2018 a você!

A troca do calendário é sempre uma ocasião oportuna para demonstrar gratidão pelo que de bom ocorreu no ciclo que termina. É também hora de renovar esperanças, traçar rumos, firmar compromissos, fazer votos… O mundo viveu um 2017 marcado por guerras, violência, terrorismo e tragédias. Mas, também houve muitas manifestações de humanidade, de amor ao próximo, e é nisso que devemos focar nossas energias. Em meio a intolerância, ao discurso de ódio e ao medo que cresce, é preciso sempre lembrar que os bons, felizmente, ainda são maioria.

O ano de 2017 também foi marcado pelo início da recuperação da economia brasileira, e está sendo encerrado com boas notícias, como a do aumento nas vendas do comércio do município no Natal, o que mostra que as coisas estão melhorando. Também, foi marcado pelo desemprego e por reajustes, que pesaram especialmente aos mais pobres, mostrando que ainda há muito o que se melhorar. De forma geral, Rondonópolis passou pela crise e segue muito bem, por isso há motivos para se comemorar e desejar que em 2018 as coisas continuem a tomar rumos positivos.

Em 2017, nós reafirmamos nosso não alinhamento a nenhum partido político. Não nos colocamos como um jornal de oposição nem tampouco um jornal a serviço da defesa dos governos ou políticos específicos. Mantivemos, também, nosso compromisso com a sociedade rondonopolitana e mato-grossense, e não esquecemos das nossas lutas, citando como exemplo a duplicação da BR-163/364, a melhora dos serviços no aeroporto local, o funcionamento das UTIs pediátricas, a criação da Universidade Federal de Rondonópolis e tantas outras situações.

O compromisso do A TRIBUNA com o assinante, com o leitor, com a verdade e com o desenvolvimento e qualidade de vida da população foi mantido, e será ainda mais forte em 2018. Para o próximo ano, desejamos que você encontre tempo para fazer o que realmente pede a alma, porque sempre há uma mudança para melhor nos esperando. Toda a equipe do Jornal A TRIBUNA, Mega Gráfica e Mega Comunicação Visual deseja que os leitores, colaboradores, assinantes, amigos e tantas outras pessoas que acompanham e confiam no nosso trabalho sejam agraciados com um 2018 cheio de oportunidades. Feliz ano novo!