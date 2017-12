Projeto segue de forma imediata para o Senado, local em que passará antes de ir a votação por duas comissões

Após a aprovação na Câmara Federal na tarde de ontem (19) do Projeto de Lei 5.273, que cria a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), desmembrando assim o campus universitário local da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), uma verdadeira corrida contra o tempo deve se iniciar no Senado Federal para que a aprovação e sanção do projeto possa fazer parte do orçamento de 2019. Após a aguardada votação e aprovação na Câmara Federal, o projeto segue de forma imediata para o Senado, local em que passará antes de ir a votação por duas comissões.

“O projeto passa pelas Comissões de Estudos Econômicos e de Educação, antes de ir a votação. Assim que a proposta foi aprovada na Câmara, solicitei ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, para que a proposta tramite em Regime de Urgência na Casa”, explicou o senador Wellington Fagundes (PR). Em contato com o A TRIBUNA, o senador explicou que também pediu a relatoria do projeto, visando acelerar o andamento da proposta. Conforme explicou Wellington, após o recesso parlamentar e o retorno dos trabalhos em janeiro, a busca é para que o Projeto de Lei comece a tramitar em fevereiro. Com isso, é necessário que ele entre em votação até julho de 2018, para que possa ser encaminhado ao presidente Michel Temer para sanção, e a UFR possa ser incluída na peça orçamentária de 2019, em condições de total autonomia financeira.

A união da bancada federal de Mato Grosso, fundamental para a aprovação do projeto na Câmara, será ainda mais importante nesta etapa, já que além de correr contra o tempo para que a UFR possa fazer parte do orçamento, será necessária muita articulação política junto ao presidente para que o projeto seja sancionado.

A UFR

O Projeto de Lei 5.273 de 2016, que possibilita a UFR por meio de desmembramento da UFMT, foi criado ainda pela ex-presidente Dilma Rousseff em abril de 2016, mas somente começou a ser analisado na Câmara Federal em agosto do mesmo ano. A luta para votação passou por várias fases, com forte apoio acadêmico, popular, de entidades e da classe política. Para chegar até este momento, o Comitê Pró-Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) travou uma verdadeira batalha política, buscando de forma próxima a bancada federal o andamento de todos os trâmites. O campus da UFMT de Rondonópolis foi criado em 1976, conta com mais de 300 professores e cinco mil alunos. Atualmente são 16 cursos de graduação, além de cursos de pós-graduação e extensão. A emancipação deve proporcionar autonomia administrativa, ampliação na oferta de cursos, melhoria das estruturas, incremento da economia e desenvolvimento regional.

A EMANCIPAÇÃO

A ideia de desmembramento do campus local da UFMT começou ainda na década de 90, visando melhorias na estrutura local, já que a emancipação fará com que a universidade tenha seu próprio orçamento. Ao longo dos anos, a luta para chegar a apresentação do Projeto de Lei em 2016, contou com a participação da sociedade, das entidades de classe e sociais, além da classe política. Entre atos e ações, incluindo até mesmo um “abraço coletivo” no campus com a presença de muitos estudantes e da comunidade em geral, a aprovação na Câmara Federal foi comemorada pelos mais diversos segmentos da sociedade.