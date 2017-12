Tudo para manter a criança na escola

Digna a iniciativa do Projeto Anjos da Escola que reúne ações de alguns setores do Poder Público na rede de proteção integral. A proposta lançada dentro da Escola Estadual Francisca Barros de Carvalho é para levar segurança e bem-estar à comunidade escolar, além de estimular o aprendizado e garantir a permanência da criança na escola. O atendimento de saúde na área de oftalmologia e odontologia, certamente, vai resolver muitos problemas de deficit de atenção e baixo rendimento escolar.

A criança que não enxerga direito, não consegue ver o que está escrito na lousa e, por isso, não consegue focar a atenção nas matérias que são ensinadas. Saúde bucal também contribui para que os alunos tenham bem-estar e tranquilidade, dentro da escola.

E paz dentro da escola é fundamental para que os alunos se desenvolvam de forma equilibrada e com melhor aproveitamento das lições. É importante também para o professor que precisa ter saúde emocional e equilíbrio para oferecer o seu melhor aos educandos. Todos da comunidade escolar precisam sentir segurança e paz dentro das unidades de ensino.

A meta de conciliar conflitos com a mediação escolar, dentro da unidade, vai proporcionar ainda mais paz, tranquilidade e segurança para alunos, professores, funcionários e toda comunidade envolvida com a educação.

O Projeto Anjos da Escola, implantado naquela unidade da Vila Olinda II, representa mais investimento na qualidade de vida de toda comunidade da região, com um ambiente agradável e pacífico para todos que convivem dentro da escola; mais saúde para crianças e adolescentes, paz e harmonia dentro das salas de aula e nas áreas de convivência.

Os benefícios da rede de proteção integral vão além dos muros da escola. Os pais se sentem mais confiantes e seguros ao saber que os filhos estão amparados pelas ações que pretendem diminuir a evasão escolar e combater a criminalidade na unidade de ensino. Todos ganham com a iniciativa!