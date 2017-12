VIOLÊNCIA I

Em menos de 7 dias, quatro pessoas foram assassinadas em Rondonópolis, outras vítimas de tentativa de homicídio e outras vítimas de assaltos violentos. O período de festas segue de forma violenta. O último caso foi registrado na madrugada de ontem (29), quando um homem morreu após ser esfaqueado no conjunto São José. A vítima, Cícero Feitosa da Silva (33), chegou ser socorrido pelo Samu, mas morreu no hospital.

VIOLÊNCIA II

Na noite de anteontem (28), um jovem de 19 anos foi baleado no rosto por bandidos, durante um assalto na Vila Itamaraty. O rapaz caminhava pela Rua José Barriga, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Os criminosos pediram o celular e em seguida atiraram no rosto dele, que foi socorrido e passa bem. Ninguém foi preso.

BOA AÇÃO I

As atividades de recreação dos bancários da cidade, juntamente aos seus familiares e amigos, resultaram na arrecadação de alimentos, que foram doados para entidades de Rondonópolis. Na foto, o registro da diretoria do Sindicato dos Bancários durante entrega de cestas básicas no Lar dos Idosos. Boa iniciativa!

BOA AÇÃO II

Por falar em doação, a coordenação do Lar agradeceu a solidariedade dos rondonopolitanos neste final de ano. Foram muitas as doações para a entidade, que vão ajudar a manter o bom atendimento. Porém, nunca é demais lembrar: alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, além de fraldas geriátricas, são sempre muito bem-vindos.

NÃO ERA EU

Conforme reportagem publicada na edição de ontem (29), o estado alegou que o governador não inaugurou a duplicação da Rua Rio Branco, apenas fez uma vistoria na obra, que está atrasada por sinal. É o famoso fazer cara de bobo e fingir que nunca viu. “Não era eu, não era eu, confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato…”

É PRA ACABAR I

Um vídeo gravado dentro da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, mostra detentos fazendo churrasco ao som de sertanejo, e consumindo bebida alcoólica. A Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) confirmou que o vídeo, que circula nas redes sociais, foi gravado na unidade prisional. O órgão informou ainda que está identificando os presos que aparecem nas imagens.

É PRA ACABAR II

Identificar os presos é fácil, mas e identificar quem deixou o churrasco acontecer? Será possível que ninguém viu? A festa, ao que parece, ocorreu com conivência, e cabe ao estado apresentar os responsáveis.