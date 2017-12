MESA DIRETORA I

A desnecessária eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis, que só tomará posse em janeiro de 2019, aconteceu sem maiores surpresas. Com 13 votos favoráveis, a chapa única foi eleita e não há mais o que se discutir sobre presidência até o final de 2020. De diferente, apenas o fato do vereador Elton Mazetti (PSC) não ter participado da sessão, já que o seu voto favorável era certo. Será que na hora do “vamos ver” o vereador resolveu subir no muro e não se indispor com o prefeito? A explicação oficial para a ausência é de que Mazetti está viajando.

MESA DIRETORA II

Mais curioso ainda que o novo visual do vereador Adonias Fernandes, foi a velocidade com que o vereador Vilmar Pimentel deixou a sessão após a eleição da mesa diretora. A imprensa, que aguardava para falar com Vilmar sobre a sua participação numa chapa de “oposição”, mesmo fazendo parte (ainda) do partido do prefeito Zé Carlos do Pátio, o Solidariedade, ficou na mão. O vereador, assim que encerrada a sessão, sumiu…

MESA DIRETORA III

A participação do vereador Vilmar Pimentel como 1º secretário na nova mesa diretora da Câmara Municipal, para o biênio 2019/2020, será analisada pela Comissão de Ética do Solidariedade, e o mesmo pode até ser expulso do partido. O anúncio da análise foi feito antes da eleição, mas Vilmar não demonstrou temor e, não só compareceu, como foi eleito. A briga é de gente grande, a gente fica de fora só olhando…

PARQUE DA SERIEMA I

Depois da presepada do ex-prefeito Percival Muniz, que criou o Parque da Seriema por meio de decreto sem nenhum estudo ambiental, decreto este que foi anulado pela Justiça, quem ficará com os louros deve ser o prefeito Zé Carlos do Pátio, que assina hoje (19) o decreto de criação do Parque. Pobre Percival, tão apegado a Avenida Beira Rio e ao Parque da Seriema, seus grandes projetos na gestão, vê agora o local completamente abandonado e o Parque ser criado pelo Zé.

PARQUE DA SERIEMA II

Vale lembrar que o decreto apenas cria o Parque, mas até ele estar e pronto e apto para ser frequentado pela população, existe um grande caminho a ser percorrido. Quem sabe se ainda nesta gestão, ou na próxima… É difícil saber, já que muitos estudos ainda devem ser realizados, como antecipa a reportagem do A TRIBUNA na edição de hoje. Se correr “Barba”, quem sabe dá tempo de inaugurar!?

O PAI

Quando a Santa Casa alertava sobre a possibilidade de fechamento da UTI Pediátrica por falta de dinheiro, muita gente sumiu do mapa. Agora que a notícia da habilitação chegou, muita gente quer colher os frutos desta conquista. É preciso ficar de olho naqueles que se colocam como “pai” da habilitação, porque pai é quem cria!