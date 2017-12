JUÍZA CONDENA SILVAL BARBOSA

A juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado de Cuiabá, condenou o ex-governador Silval Barbosa e mais cinco pessoas na ação penal resultante da Operação Sodoma 1, que investigou o pagamento de propina a integrantes do Governo passado em troca de benefícios fiscais. Foram condenados ainda seus ex-secretários Pedro Nadaf (Casa Civil), Marcel de Cursi (Fazenda), além do procurador aposentado Francisco de Andrade Lima, o “Chico Lima”, o ex-chefe de gabinete Silvio Araújo e a ex-secretária de Nadaf na Fecomércio (Federação Mato-Grossense do Comércio), Karla Cintra. A decisão da magistrada foi publicada ontem (15). A pena de Silval Barbosa, conforme foi noticiado, mesmo tendo assinado acordo de delação premiada, é de 13 anos e 7 meses de reclusão.

FECHOU COM O GRUPO

O vereador Professor Sidnei (PDT), depois de se abster da votação do projeto que antecipou a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, acabou revendo a sua posição e abraçou o grupo dos 14 vereadores que deverá eleger, na próxima segunda-feira (18), o vereador Cláudio da Farmácia (PMDB) presidente da Casa de Leis para o biênio 2019/2020.

PREGÃO PRESENCIAL I

A Prefeitura de Pedra Preta realiza no próximo dia 20 de dezembro, às 14 horas, mais um pregão presencial. O objetivo da licitação é o registro de preços para aquisição de materiais para atender o projeto Gestar do Amor vinculado ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) da Secretaria Municipal de Assistência Social de Pedra Preta. Na modalidade menor preço por item, a licitação é exclusiva para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte locais e regionais, que além de Pedra Preta compreende as cidades de Rondonópolis, Dom Aquino, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, São José do Povo e São Pedro da Cipa.

PREGÃO PRESENCIAL II

Com 27 participantes, o projeto Gestar do Amor é desenvolvido no Centro de Conivência da Melhor Idade de Pedra Preta todas as sextas-feiras, das 13 às 16 horas. A iniciativa oferece informações atualizadas e práticas sobre gravidez, parto, puerpério, amamentação e cuidados com o bebê, vínculos mãe e filho e relações familiares, visando colaborar para a segurança e tranquilidade tanto da gestante quanto do pai da criança.