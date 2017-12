BAZAR DE BORDADOS I

O Centro de Convivência Padre Miguel Angel Rodas Ortiz realizará no próximo domingo, dia 17 de dezembro, após a Missa das sete horas, na Paróquia Bom Pastor, o Bazar de Bordados no qual serão colocados à venda guardanapos, toalhas, caminhos de mesa, porta garrafas e outras peças bordadas, com muito carinho, por senhoras que se reúnem semanalmente na Paróquia. A renda do Bazar de Bordados será revertida em materiais para continuidade do grupo no próximo ano.

BAZAR DE BORDADOS II

Ao adquirir uma peça você estará colaborando para que mais pessoas possam ser beneficiadas por esse lindo projeto de convivência fraterna e construção coletiva. As reuniões do Centro de Convivência acontecem todas as quintas-feiras, das 13:30h às 16 horas, no CENCON- anexo à Paróquia Bom Pastor e está aberto a todas as pessoas que quiserem participar. Venha conhecer nosso trabalho e o nosso grupo e aproveite para comprar um presente para quem você ama. Contamos com você…

DROGAS

Mato Grosso é o segundo estado com maior índice de posse e uso de entorpecentes do Brasil, com uma taxa de 120,3 a cada 100 mil habitantes, perdendo apenas para o Distrito Federal, que registrou a taxa de 202,8 para a mesma proporção. O estado também se destaca com relação ao porte ilegal de arma de fogo, com taxa de 61,8 a cada 100 mil habitantes, ocupando o 1º lugar no ranking.

METEOROLOGIA

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) prevê muita chuva em todo Mato Grosso até 12 de dezembro. O Estado está de em estado de alerta meteorológico, grau de atenção, para possíveis ocorrências de fenômenos meteorológicos adversos dentro de 72h, chuvas intensas, com queda de granizo, vendaval e raios.

SUSTO I

O deputado federal Fabio Garcia (sem partido) sofreu um incidente enquanto retornava de uma agenda no interior do Estado, na manhã deste sábado (09). O carro em que ele estava derrapou e saiu da pista na BR-070, próximo a cidade de Lambari D’Oeste. Segundo informações de sua assessoria, o deputado retornava de uma viagem pela região oeste. No retorno, chovia bastante e o carro no qual o deputado se encontrava aquaplanou e perdeu o controle, saindo da pista.

SUSTO II

O veículo era dirigido por um assessor do parlamentar. Ainda de acordo com a assessoria de Garcia, não houve feridos e nem danos ao veículo. Todos usavam cintos de segurança. “Felizmente, está tudo bem, tanto com o deputado quanto com o assessor que dirigia o carro. Eles estavam de cinto e já estão retornando para Cuiabá”, externou por meio de nota na manhã de ontem.