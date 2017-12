BLOQUEIO I

Mais de nove milhões de celulares foram bloqueados em todo o país no mês de novembro. Os números constam no Cadastro Nacional de Estações Móveis Impedidas (Cemi) e foram divulgados ontem (8) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). No total, o Cemi registrou 9.123.567 celulares bloqueados em novembro. De acordo com a agência, os dados mostram que houve um aumento de 1,33% na comparação com outubro, com 119.421 a mais de aparelhos bloqueados.

BLOQUEIO II

Os dados do Cemi mostram que, nos últimos 12 meses, mais de 1,5 milhão de celulares foram bloqueados em decorrência de roubo, furto ou perda, na comparação com novembro de 2016. Os bloqueios são decorrentes de solicitação direta dos usuários às empresas telefônicas ou pelo registro de Boletim de Ocorrência nas polícias dos estados e do Distrito Federal.

PROCURADORES ASSALTADOS

Um bandido assaltou dois procuradores da Justiça do Trabalho na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, próximo a um restaurante de luxo nas imediações. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (7). De acordo com o boletim de ocorrência, os procuradores estavam em um veículo quando foram abordados pelo bandido, que estava em posse de uma arma de fogo. Ele levou a bolsa da procuradora, que continha habilitação, celular, cartões e R$ 40 em espécie.

ENTALADO

Um homem foi preso na madrugada de ontem (8) em Barra do Garças, depois de ficar entalado na porta de um apartamento ao furtar roupas. A polícia foi acionada pelos vizinhos do imóvel, que fica ao lado da Defensoria Pública daquele município. No local, os policiais encontraram o larápio enroscado num dos vãos da porta. Segundo a PM, ele ainda tentava furtar roupas na residência mesmo estando entalado. O ladrão foi detido preso em flagrante.