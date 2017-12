CONCERTO DE FINAL DE ANO

O Instituto Ciranda Música e Cidadania e a Associação Orquestra Sinfônica de Rondonópolis convidam para o concerto de final de ano da Orquestra Sinfônica de Rondonópolis, a ser realizado hoje, 6 de dezembro, no SEST SENAT, às 19h. Depois de um ano de trabalho, esforço e muita dedicação de todos, esses jovens músicos estarão demonstrando e mostrando o que há de mais singelo, belo e verdadeiro… o amor pela música.

Vale a pena conferir.

CASO DE POLÍCIA I

A direção da Escola Estadual Pindorama registou um boletim de ocorrência depois que cinco munições foram encontradas numa das salas da unidade na segunda-feira (4). De acordo com a Polícia Militar, no mesmo dia uma professora e seis alunos que foram flagrados colando em uma prova haviam discutido. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

CASO DE POLÍCIA II

Conforme consta no BO, a discussão entre os alunos – três meninos e três meninas – e a professora foi registrada no período matutino. A confusão teria ocorrido depois que a professora flagrou os alunos colando durante a aplicação de uma prova. Após a discussão, no período vespertino, a direção da unidade encontrou as munições intactas na porta da sala onde os alunos estudam. Os policiais que fazem parte de um projeto de rondas escolares foram acionados e apreenderam os objetos. As munições foram encaminhadas para a delegacia. Em nota, o governo afirmou que a segurança dos estudantes e dos profissionais é prioridade e que promove a cultura de paz nas unidades, combatendo à violência e os conflitos escolares.

NA EMBAIXADA I

A cuiabana Juliana Cruz, 24 anos, já se encontra na embaixada brasileira na Síria, onde foi dada como desaparecida durante 20 dias. Conforme o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), ela foi levada em segurança e sem nenhuma ferimento à sede pelas autoridades sírias na manhã de ontem (5). “Estivemos em contato com o governo sírio o tempo todo, eles foram cooperativos e entregaram ela hoje [ontem] na embaixada. Está tudo bem com ela, não sofreu nenhum tipo de maus tratos, nenhum tipo de violência”, externou o Itamaraty.

NA EMBAIXADA II

Juliana saiu de férias da Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM) no dia 14 de novembro e viajou supostamente para conhecer um rapaz chamado Sheraz Re, de Damasco, capital do país árabe. Os familiares registraram boletim de ocorrência sobre o desaparecimento no último dia 29 de novembro, na Polícia Federal (PF). O caso segue sob sigilo e ela deve retornar ao País nos próximos dias.