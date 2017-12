TAQUES x JOAQUIM I

O governador Pedro Taques (PSDB) voltou a defender a consulta feita ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), para saber se assina ou não a aposentadoria do conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Antonio Joaquim. Ele disse que, caso o ministro libere, assinará a aposentadoria imediatamente. O conselheiro está afastado de suas funções por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), em decorrência de fatos apurados na Operação Malebolge. A operação é resultado da delação premiada do ex-governador Silval Barbosa (sem partido) e também resultou no afastamento de outros quatro conselheiros – Sérgio Ricardo, Valdir Teis, Valter Albano e José Carlos Novelli.

TAQUES x JOAQUIM II

Segundo Taques, a consulta ao ministro seria feita por qualquer “cidadão razoável”. “Eu não tenho nada contra o Antonio Joaquim. Eu fiz o que qualquer cidadão razoável faria. Ele foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal e eu, como governador, perguntei ao ministro do STF se posso ou não aposentá-lo. Na hora em que o ministro falar que pode aposentar, o aposento um segundo depois”, afirmou o governador, em entrevista na Capital. “Mas não poderia aposentar sem saber isso. Aí, aposento e, depois, o Supremo diz que eu não poderia aposentá-lo. A palavra é dele. No Brasil, estamos em uma situação de vaca não conhecer bezerro. Então, tenho que tomar os cuidados devidos”, justifica.

“HOMENS DO MATO”

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Rui Ramos Ribeiro, recebeu na semana passada, a mais alta honraria da Polícia Militar do Estado, a medalha ‘Homens do Mato’. A cerimônia foi realizada no auditório Cloves Vetoratto, no Palácio Paiaguás localizado no Centro Político Administrativo de Cuiabá.

ENFRENTAMENTO AO HIV

Para marcar o 1º de dezembro, data dedicada à luta contra a Aids, a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na sexta-feira (1), campanha de mobilização e alerta contra a doença na BR-364. Os motoristas que passaram pela estrada durante a manhã receberam materiais informativos sobre a importância da prevenção, diagnóstico e combate ao HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), além de preservativos, e ainda puderam realizar o teste de HIV com profissionais da equipe da Secretaria de Saúde. O exame é totalmente sigiloso e o resultado sai em quinze minutos.