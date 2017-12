Todos pela magia do Natal

Natal! Tempo de confraternização, doação, amor e paz. É tempo de magia e de luz. Porque é tempo de se comemorar o nascimento do mais humano de todos os seres humanos. Jesus – o filho unigênito de Deus – veio ao mundo para nos ensinar a partir e repartir o pão. E é esse exemplo que deve ser seguido por todos os homens de boa vontade, principalmente durante a Festa de Natal que celebra a vinda do “Menino Deus”. Ele veio para viver entre nós e semear o amor, com gestos de humildade, caridade e bondade.

Essa lição do Salvador deve ser seguida por todos, em todos os tempos. Inclusive nesse momento de festa. Com simples gestos e desprendimento, é possível ajudar famílias vítimas do desemprego e da vulnerabilidade que chegam à noite de Natal sem ter o que apresentar sobre a mesa – para a ceia de comemoração do nascimento de Jesus. A Campanha Natal Feliz do Grupo de Coroinhas da Igreja São José Operário mostra que o orçamento é pequeno – para dar de comer a quem tem fome. Basta boa vontade!

E o exemplo do radialista Paulão da 105 que fabricou carrinhos de madeira reciclada para atender as cartinhas do Papai Noel dos Correios – revela que basta ter boa vontade, amor no coração e criatividade para fazer o bem. O artesanato para ele é um hobby – uma terapia. Para o menino presenteado é a magia de saber que Papai Noel existe e, pode trazer a felicidade de presente para todos.

São exemplos como esses que devem despertar o olhar generoso da sociedade para acolher com mãos caridosas – neste Natal – cada irmão menos favorecido, cada família penalizada pela falta de oportunidade, pelo desemprego e pela vulnerabilidade. É missão de todos, independente da condição socioeconômica, fazer o bem sem reparar a quem.

Que esses exemplos possam despertar os corações bondosos de tantos outros cidadãos de Rondonópolis a dar um pouco, apenas um pouquinho do que têm, a quem não tem. Que o Natal seja de doação, de muito amor e mesa farta e, também de muita alegria. Que essa alegria se reflita de forma mágica e vibrante no olhar de cada criança. Então, é Natal!