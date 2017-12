O vereador Thiago Muniz (PPS) conseguiu aprovação de uma emenda impositiva no valor de R$ 330 mil, ontem (6), durante a sessão da Câmara Municipal. A emenda do parlamentar será para investimentos na UTI Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis. Além da emenda impositiva de Thiago Muniz, mais 13 foram aprovadas.

“A princípio, o prefeito teve um entendimento com os vereadores para que cada um indicasse R$ 200 mil de emenda impositiva e o restante que passasse do teto, ele atenderia por indicação. Mas este valor de R$ 330 mil e sua finalidade já estão incluídos no orçamento de 2018. O prefeito está ciente disso e acredito que não teremos problemas”, pontua o vereador.

De acordo com o Thiago Muniz, o montante deve ajudar na aquisição de equipamentos hospitalares e manutenção da UTI. “Esse é um serviço importante para as crianças da região sudeste do Estado. Estamos comprometidos, daremos suporte total no caso de emergência para os pequenos pacientes de Rondonópolis”.

O funcionamento da UTI Pediátrica vem enfrentando problemas financeiros. Recentemente, o serviço na Santa Casa voltou à ativa depois 27 dias de paralisação, ocasionada, conforme a direção do hospital, pelo atraso dos repasses do Governo do Estado.