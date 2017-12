Temer viaja a São Paulo para entregar moradias do Minha Casa, Minha Vida – 13h32′

O presidente Michel Temer viaja neste sábado (2) para as cidades de Limeira e Americana no interior paulista. Temer participará de cerimônia de inauguração de condomínios do programa Minha Casa, Minha Vida.

Em Limeira, serão entregues 900 moradias nos residenciais Rubi 3, 4 e 5 e, em Americana, 896 apartamentos serão entregues às famílias dos residenciais Vida Nova 1 e 2. As moradias integram a primeira modalidade do programa, destinada a famílias que recebem por mês até R$ 1,8 mil.

Nos eventos, estão previstas as participações dos ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral) – coordenador do programa do governo federal – e Alexandre Baldy (Cidades); do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi; do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, além de outras autoridades locais.

Ainda não está definido se Temer voltará para Brasília no mesmo dia ou se seguirá para a capital paulista depois do evento. No domingo (3), o presidente se reunirá com ministros da equipe econômica e lideranças partidárias para avaliar a tramitação da reforma da Previdência na Câmara.

Fonte: Agência Brasil