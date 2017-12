A comissão formada por vereadores e pessoas ligadas ao Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) vai se reunir na próxima segunda-feira (11), a partir das 8 horas, para apresentar aos representantes dos setores do comércio as propostas de revisão da taxa do lixo. A informação foi repassada ontem pelo presidente da Câmara Municipal, Rodrigo da Zaeli (PSDB). “Após o debate de idéias, chegamos ao consenso voltado à criação de um teto máximo para a cobrança da taxa do lixo. Além de tudo, achamos importante para a manutenção do serviço o recadastramento de todas as unidades consumidoras”, antecipou o parlamentar.

De acordo com Rodrigo da Zaeli, os principais problemas relacionados à cobrança da taxa já foram sanados pelo Sanear. “Agora, é preciso acabar com as discrepâncias no comércio. Para esta categoria, a proposta é de redução de 30% do que é cobrado hoje para aqueles comerciantes que produzem até cem litros de lixo por dia. Para os grandes geradores de lixo será colocado o teto máximo de cobrança, que será até 3 mil metros quadrados. O imóvel com metragem superior a isso, será cobrada apenas a tabela do metro quadrado referente ao teto máximo, ou seja, sobre os 3 mil metros quadrados. Já dos grandes geradores que dão destinação aos seus resíduos, a taxa do lixo será isenta”, revelou.

Para o presidente da Câmara, estas alterações vão ocasionar queda de receita para o custeio da coleta, transporte e destinação correta do lixo. “Hoje, no município, 55% dos domicílios pagam taxa mínima, pois no cadastro imobiliário da Prefeitura constam como imóveis de 60 metros quadrados. Mas é sabido que muitos destes imóveis são maiores do que consta no cadastro imobiliário. Então, será atualizado o cadastro para cobrança correta, que vai ajudar o serviço a ter o equilíbrio financeiro para se manter”, externou.