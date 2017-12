A revisão dos valores não deve ser votada este ano e a cobrança vai permanecer nos patamares e valores atuais

O prefeito José Carlos Junqueira de Araújo, o Zé do Pátio (SD), realmente não enviou para a Câmara Municipal o projeto com alterações na cobrança da taxa do lixo. As mudanças foram sugeridas pelos vereadores, a pedido da classe empresarial da cidade, visando a revisão dos valores cobrados do comércio, que de acordo com os empresários, estariam muito altos.

Aprovada ainda no ano de 2013 e sendo cobrada desde o último mês de outubro, a taxa do lixo gerou polêmica e dúvidas ao ser implementada, principalmente entre os empresários, já que havia casos de faturas com valores acima de R$ 1 mil somente da taxa do lixo.

Por conta dessa situação, empresários e entidades representativas da categoria, como ACIR, CDL e Sindicato do Comércio, procuraram os vereadores, que elaboraram um projeto revisando os valores, mantendo os mesmos previstos pela lei que criou a taxa para residências menores e reduzindo o valor em 30% para os comércios que produzam até cem litros de lixo por dia.

Para os grandes geradores de lixo seria colocado o teto máximo de cobrança, que seria até 3 mil metros quadrados. O imóvel com metragem superior a isso, seria cobrada apenas a tabela do metro quadrado referente ao teto máximo, ou seja, sobre os 3 mil metros quadrados. Já dos grandes geradores que dão destinação aos seus resíduos, a taxa do lixo seria isenta.

Na ocasião, foi firmado um compromisso com o prefeito para que o mesmo enviasse o projeto para os vereadores votarem ainda este ano, pois ele carece ser aprovado em um ano fiscal para começar a ter validade no próximo.

Por meio de uma curta nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura confirmou que o prefeito não tem intenção de enviar o projeto ainda este ano e justificou a omissão dizendo que faltavam assinaturas no documento, o que impediu o mesmo ser enviado para a Câmara.