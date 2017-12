O Suplemento Especial do Jornal A TRIBUNA, encartado nesta edição, vem possibilitar o registro para a posteridade da festa do Prêmio ACIR de Destaque Empresarial, que ocorreu em 24 de novembro deste ano, no salão social do Caiçara Tênis Clube. Esse material jornalístico especial feito pelo A TRIBUNA se tornou uma tradição em Rondonópolis, que se repete desde 2005, servindo como principal registro histórico da premiação e dos seus ganhadores.

A atual edição do Suplemento Especial conta com 56 páginas e com a participação de 40 empresas que foram apontadas através de pesquisa como as melhores de Rondonópolis, que divulgam a sua conquista aos moradores e trazem o seu agradecimento pela premiação, sendo um material que pode ser guardado, arquivado ou compartilhado para leitura. Vale enfatizar que, assim como as demais edições, esse material do Jornal A TRIBUNA tem servido como principal divulgador do Prêmio ACIR dentro do município.

Até hoje, todas as edições do Prêmio ACIR de Destaque Empresarial foram registradas pelo A TRIBUNA, que esteve publicando em cada ano o seu tradicional Suplemento Especial sobre o evento, que foi criado para premiar as empresas que fizeram a diferença no município, a partir do reconhecimento dos consumidores. Aliás, através desse material, quem não foi à festa da ACIR pode ter uma noção de como o evento transcorreu em seus detalhes.

Como faz parte do encarte do Jornal A TRIBUNA, o Suplemento Especial do Prêmio ACIR 2017 também passa a ser arquivado em uma sala da empresa, servindo como fonte de consultas para todos os trabalhos de pesquisas que são realizados em Rondonópolis – a exemplo da própria história da Associação Comercial e Industrial que foi contada recentemente em um livro.

