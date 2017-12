A ação com pedido de medida cautelar visa derrubar a imunidade estendida aos deputados estaduais que beneficiou, recentemente, Gilmar Fabris

O Supremo Tribunal Federal – STF vai julgar, na próxima semana, a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI, postulada pela Associação Brasileira de Magistrados – AMB contra a Constituição de Mato Grosso. A ação com pedido de medida cautelar visa derrubar a imunidade estendida aos deputados estaduais que beneficiou, recentemente, Gilmar Fabris (PSD). Preso durante a Operação Malebolge, ele foi liberado depois de 40 dias, por decisão da Assembleia Legislativa que aprovou a revogação da prisão do deputado.

A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, incluiu na pauta da quarta-feira, dia 6 de dezembro, o julgamento da ação contra a constituição do estado que estende aos parlamentares o mesmo benefício concedido pela Constituição Federal aos deputados federais e senadores da República.

No entendimento dos membros da AMB, a interpretação jurisprudencial utilizada pelo Legislativo local para dar imunidade aos parlamentares estaduais não se justifica, a despeito do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição Federal que determina a observância das garantias dos deputados federais e senadores, aos deputados estaduais.

Na ação, os magistrados esclarecem que “a interpretação da imunidade dada aos deputados federais e senadores parte do pressuposto de garantir a preservação da representação popular por eles exercida”. O que visa manter íntegro o regime democrático da nação. Desse modo não se aplicaria aos estados e municípios.

No entendimento dos membros da AMB, a interpretação da norma contida no parágrafo 1º do artigo 27, quanto à atribuição aos deputados estaduais das mesmas imunidades dos deputados federais e senadores não pode alcançar as imunidades formais, pois o motivo da aplicação das mesmas não se fazem presentes aos deputados estaduais. Os magistrados esclarecem ainda que “a prisão de deputados federais e senadores seriam determinadas pelo STF que também é responsável por instaurar processo penal”.

Já no caso dos deputados estaduais, os juízes explicam que a competência originária de ações contra esses parlamentares é do Tribunal de Justiça ou, eventualmente, da Justiça Eleitoral ou da Justiça Federal.

A AMB sustenta na ação que os dispositivos da Constituição Estadual estão “limitando a atuação do Poder Judiciário”, pois permite que a Assembleia Legislativa suspenda a eficácia de decisões da Justiça e também processo contra deputados.

Com essa interpretação, os parlamentares em Mato Grosso revogaram a prisão do deputado Gilmar Fabris, acusado de obstrução da Justiça. Ele foi preso em setembro deste ano, depois que deixou o apartamento onde mora com a mulher, carregando uma pasta que poderia conter documentos.

O casal saiu minutos antes da chegada dos agentes da Polícia Federal – PF que cumpriam mandado de busca e apreensão contra o parlamentar. A Assembleia aprovou a revogação da prisão 40 dias depois.

MAIS DUAS AÇÕES

O Plenário do STF julga na mesma sessão da quarta (6) outras duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs, impetradas pela AMB contra as constituições dos estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte. As assembleias legislativas desses estados se utilizaram da mesma interpretação para estender o benefício concedido a deputados federais e senados, na Constituição Federal, aos parlamentares cariocas e potiguares.

Os relatores das ADIs, ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, aplicaram, no último dia 24, o rito do artigo 10 da Lei 9.868/99 às três ações contra as constituições estaduais de Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, liberando-as para que o Plenário da Corte analise o pedido de medida cautelar.