O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis – Sispmur comemora a aprovação da lei 9.536 que autoriza a categoria a quitar dívidas junto ao município com licença-prêmio. Mas, alerta para a necessidade de estender o prazo de negociação para que os funcionários interessados consigam o benefício. A presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, calcula que o prazo até dia 20 é muito apertado.

Geane Teles avalia que o projeto é muito bom para os servidores que, diante da crise financeira, acabam priorizando outros compromissos e deixando o pagamento de tributos, como o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU por último. Em função disso a dívida acaba se acumulando.

Diante da demanda de muitos servidores que buscavam uma alternativa para conseguir aproveitar os descontos do Refis, Geane conta que vinha solicitando a autorização da prefeitura para negociação da licença-prêmio na quitação das dívidas dos funcionários com o município, já fazia cerca de um mês.

Como a lei só foi aprovada pela Câmara de Vereadores na quarta-feira (13), os servidores têm pouco tempo para fazer a negociação. O mutirão fiscal segue até o dia 20, contudo os funcionários interessados devem fazer o pedido de negociação até segunda-feira (18). Geane calcula que muitas pessoas não vão contar com tempo hábil para fazer o procedimento e assegurar o benefício.

“Ficamos muito contentes com a aprovação do projeto. Dessa forma, o servidor que enfrenta as consequências da crise, não vai precisar tirar do vencimento para pagar os tributos. Ao mesmo tempo sentimos tristeza porque só foi aprovado na última hora. Vamos solicitar ao prefeito que estenda o prazo para que todos os interessados tenham tempo de fazer a negociação”, anuncia a sindicalista.

Os servidores que optarem pela conversão da licença-prêmio para quitar a dívida devem protocolar requerimento junto ao Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas e também na Secretaria Municipal de Receita. Para fazer o encontro de contas, os débitos fiscais devem estar em nome do próprio servidor.