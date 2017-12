O ex-governador Silval Barbosa prestou depoimento junto a 5ª Vara Federal, em Cuiabá, na tarde de ontem (30), e deixou o prédio do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região sem falar com a imprensa da capital.

Ele chegou no local para a audiência de instrução referente à ação penal da Operação Ararath, às 13 horas, e saiu dali por volta das 18h15.

Silval Barbosa conseguiu driblar jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas adotando a estratégia de sair do prédio pelo estacionamento privativo das autoridades que atuam no local. O ex-governador subiu a pé a rampa do túnel que dá acesso à rua, onde o carro dele com o segurança o aguardava. Ele foi ouvido pelo juiz Jefferson Schneider.

O delator depôs sobre fatos da operação que tramitam em sigilo. A Operação Ararath teve início em 2014 e o seu último desdobramento foi em setembro de 2017, com base na delação premiada de Silval Barbosa. O ex-governador pediu absolvição sumária, o que lhe foi negado.

O empresário Gerson Marcelino Mendonça, conhecido como Júnior, também prestou depoimento na Justiça Federal, na condição de testemunha arrolada pelo Ministério Público Federal (MPF), pois firmou acordo de delação premiada. Conforme investigações, Júnior Mendonça fez parte do esquema junto com o ex-secretário Éder Moraes. Eles atuaram como instituição financeira sem autorização do Banco Central, por meio da Globo Fomento.

A empresa recebeu uma transferência de R$ 5,2 milhões de Kleber Tocantins e seu irmão para manter ativo o esquema financeiro. O advogado Alex Tocantins também se beneficiou do acordo de colaboração premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República e prestou depoimento ao juiz federal.

Kleber Tocantins deixou o local onde também prestou depoimento, por volta das 17 horas, e evitou dar detalhes sobre o caso, alegando estar impedido pelo fato de ser colaborador do MPF.