Sem valorização!

É muito triste ver que Rondonópolis, uma das cidades que está perto de se tornar uma das 100 mais ricas do País, conforme o IBGE, não tem a visão política da necessidade de se investir em cultura, esportes e lazer!

É óbvio que Rondonópolis carece de obras de infraestrutura, de mais serviços de saúde e de educação. A prova disso pode ser vista agora com a situação de caos nos bairros diante das muitas chuvas que têm atingido a cidade neste mês de dezembro.

Não queremos dizer que as áreas básicas como saúde, educação e estrutura devem ser deixadas de lado, mas questionar o fato dos setores de cultura, esportes e lazer não terem a devida atenção do poder público, que os veem como algo desnecessário.

O que lamentamos é que Rondonópolis, mesmo tendo uma arrecadação tão expressiva e sendo tão importante economicamente, não consegue oferecer nem o básico a contento e nem o supérfluo a seus moradores.

Nesse contexto, ficamos a pensar: como outras cidades brasileiras de médio porte conseguem oferecer espaços culturais, de esportes e de lazer, como ginásios de esportes, parques urbanos e centros de eventos, sem esquecer de investir nas prioridades?

Aqui novamente lamentamos a realidade de Rondonópolis. Novamente o Jornal A TRIBUNA noticiou ontem sobre a triste realidade de abandono do Ginásio Marechal Rondon, com problemas e estragos por todas as partes na região central da cidade.

Vale lembrar que, há algum tempo, Rondonópolis teve a oportunidade de receber do Governo do Estado um grande e moderno ginásio de esportes. A nossa classe política preferiu trocar o espaço por asfalto em vias da periferia. Mas, lamentavelmente, hoje a cidade ficou sem o ginásio e ainda sofrendo com as condições das vias sem pavimentação. Ficamos sem nenhum nem outro!

Está na hora de investir mais na nossa cultura, esporte e lazer, com a visão de que também são necessários apesar dos muitos problemas em outros setores. Caso contrário, nunca vamos ser uma bela referência de fato como centro urbano para o Estado e o País…