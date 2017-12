O Ministério Público e a Procuradoria Geral de Justiça conheceram o projeto das Escolas Plenas, em Cuiabá. A iniciativa é considerada uma das mais importantes da rede estadual de Educação e prevê a redução da evasão escolar e melhoria nos indicadores de ensino.

O secretário de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), Marco Marrafon, juntamente com o secretário adjunto de Obras da Seduc, Allan Porto, e o coordenador do Ensino Médio e gestor da Implementação das Escolas Plenas, Rogério Gomes, apresentou a Escola Plena José de Mesquita, no bairro Porto, para o procurador Geral de Justiça de Mato, Mauro Curvo, e o promotor público, Miguel Slhessarenko Junior.

A comitiva foi recebida pelos alunos e professores da unidade escolar, que aproveitaram o momento para compartilhar sobre a mudança na qualidade de ensino e vida da comunidade escolar.

Atualmente, a unidade conta com índice de aprovação de 96%, sendo que a maioria dos alunos passou de ano ainda no terceiro trimestre. Com um ensino integral, projeto de vida e avaliações semanais, a escola vem se destacando na relação professor-aluno-escola.

Como no caso de José Guilherme, estudante do 2º ano do ensino médio, de 16 anos, que contou que a relação de proximidade e carinho que os professores da Plena fizeram com que ele renovasse as esperanças para o seu próprio futuro. “Eu até tinha um sonho, mas não sabia como chegar lá. Com os professores nos apoiando, nos incentivando dia após dia, hoje eu sei, hoje eu consigo ver as opções, hoje eu sei que vou conseguir”, afirmou.

A jovem Branda Julia Ezequiel de Arruda, de 17 anos, cursa o 3º ano do ensino médio. Ela afirmou que estudar na escola causou um grande impacto em sua vida, não somente na parte acadêmica. “A relação que desenvolvemos aqui é diferente. Temos uma comida de qualidade, mas aprendemos a escolher o cardápio, a economizar, a entender que a escola é uma extensão da nossa vida”, disse.

Atualmente, Mato Grosso conta com 14 Escolas Plenas, sendo seis na Capital. As unidades contam com um ensino em tempo integral, alimentação diferenciada e o desenvolvimento do chamado projeto de vida do aluno, onde o estudante é levado a planejar o seu futuro acadêmico e pessoal.