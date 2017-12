Por contrariar orientação partidária, vereador corre o risco até mesmo de ser expulso do Solidariedade

A participação do vereador Vilmar Pimentel (SD) na antecipação da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2019/2020 poderá ser analisada pela Comissão de Ética do Solidariedade. A informação foi repassada ontem (14) ao A TRIBUNA pelo vice-presidente estadual do partido Valdir Correia. “O vereador Vilmar Pimentel foi eleito pelo Solidariedade e conhece bem as regras do nosso estatuto. Caso esta votação da mesa diretora se efetive na próxima segunda-feira (18), a conduta dele será analisada pela comissão e ele pode sofrer punições que vão desde administrativas até a expulsão da sigla”, alertou Valdir Correia.

O líder partidário explica que em nenhum momento o vereador Vilmar Pimentel consultou o partido para tomar a decisão de somar forças com o grupo que antecipou a eleição da mesa diretora da Câmara. “Não fomos consultados e, além de tudo, ele está contrariando o partido, pois deveria caminhar com os outros três vereadores da sigla, somando forças para todos estarem no mesmo grupo da mesa diretora. Esta postura acabou provocando divisão do grupo. Isso não é a nossa forma de fazer política dentro do SD”, ressaltou.

Conforme foi noticiado ontem pelo A TRIBUNA, os vereadores aprovaram durante a sessão de anteontem (13), da Câmara Municipal, a antecipação da eleição da mesa diretora para o biênio 2019/2020. A antecipação foi aprovada por 16 votos, no entanto 14 vereadores formaram o grupo de apoio ao vereador Cláudio da Farmácia (PMDB) como o próximo presidente da Casa de Leis.

A nova mesa diretora que deverá ser eleita na próxima segunda-feira (18) tem como presidente o vereador Cláudio da Farmácia (PMDB); vice-presidente, Roni Magnani (PP); 2º vice-presidente, Bilu da Areia (PRTB); 1º secretário, Vilmar Pimentel (SD) e 2º secretário, Hélio Pichioni (PSD). O grupo conta com o apoio dos vereadores Thiago Silva e Adonias Fernandes, do PMDB; Fábio Cardozo e Thiago Muniz, do PPS; Rodrigo da Zaeli, Jailton e Subtenente Guinancio, do PSDB; Elton Mazette, do PSC e Professor Sidnei, do PDT.