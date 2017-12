São Paulo e Bahia entraram em campo neste domingo (3), no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, com o sonho de uma vaga na Libertadores na bagagem. Mas ambos vão embora “apenas” com a Sul-Americana na mala. A partida, que terminou empatada por 1 a 1, marcou a despedida de Lugano como jogador do Tricolor Paulista. No segundo tempo, Brenner marcou para o São Paulo aos 18 minutos, e Éder fez o do Bahia aos 43 minutos.

O São Paulo volta a campo oficialmente no dia 17 de janeiro, contra o São Bento, em Sorocaba, pelo Campeonato Paulista. O Bahia, por sua vez, estreia no Campeonato Baiano no dia 21 de janeiro, contra o Bahia de Feira de Santana, fora de casa.