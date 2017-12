Foi por muito, mas muito pouco mesmo que o Avaí não conseguiu se safar, de forma heroica, do rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Jogando na Vila Belmiro, em Santos (SP), o time catarinense foi melhor, criou chances e, com os resultados da rodada, ficou a apenas um gol de seu objetivo: aquele que seria o da virada sobre o Santos. Com o empate em 1 a 1, o Avaí terminou o Brasileiro na 18ª colocação com 43 pontos.

Copete abriu o placar para o Santos aos 30 minutos, aproveitando contra-ataque puxado por Matheus Jesus. No minuto seguinte, porém, prevaleceu a Lei do Ex: Pedro Castro, com um chutaço de fora da área, empatou para o Avaí.