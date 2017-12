O Governo do Estado repassou ontem (1°), para a conta da prefeitura, os recursos relativos aos incentivos das UTIs da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis referentes a setembro, no total de R$ 816.429,98. A informação foi repassada pelo vereador Jailton Dantas (PSDB).

Porém, até o final da tarde de ontem, o dinheiro não havia caído na conta do município. No entanto, o vice-diretor presidente da Santa Casa, Kemper Carlos Pereira, garantiu à reportagem que a UTI Pediátrica será reaberta na próxima segunda-feira (4), como antecipou o jornal A TRIBUNA em sua edição da quarta-feira passada (29)

“Assim que o Estado efetivou o repasse, o governador Pedro Taques, por meio de um telefonema, nos informou do pagamento. No sistema já consta a transferência bancária para a conta da Prefeitura. Isso nós dá tranquilidade para a retomada dos serviços de UTI”, reiterou Kemper Pereira.

Conforme explica a secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, quando ocorre um repasse do Estado para a Prefeitura, o dinheiro demora 24 horas para cair na conta. “Como hoje [ontem], é sexta-feira, o depósito vai se efetivar na segunda-feira (4). Depois disso, são necessários os trâmites legais e o dinheiro cairá na conta da Santa Casa na terça-feira (5). Mas, o importante é que o Estado já liberou os recursos e isso foi confirmado em sistema pela Santa Casa”, informou.

No último dia 28, o corpo clínico do hospital deliberou, em assembleia extraordinária, pela retomada da UTI Pediátrica fechada há 26 dias completados hoje, para a segunda-feira (4), caso fosse confirmado o repasse efetivado pelo Estado, o que se concretizou no dia de ontem.