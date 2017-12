A atleta rondonopolitana Arielly Kailayne Monteiro Rodrigues é uma das representantes brasileiras do atletismo nos Jogos Sul-Americanos Escolares disputado em Cochabamba, na Bolívia. Nesta quinta-feira (7), a estudante de 14 anos do 8º ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos disputará a prova do salto em altura na categoria de 12 a 14 anos. Mais informações na edição desta quarta-feira (6) do Jornal A TRIBUNA.