O PIB (Produto Interno Bruto) alcançou no município a cifra de R$ 8,358 bilhões em 2015

O município de Rondonópolis caminha para fazer parte do ranking das 100 cidades mais ricas do Brasil. Os dados do PIB (Produto Interno Bruto) dos Municípios 2015, publicados nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), colocam Rondonópolis na 104ª posição no ranking nacional das economias mais fortes do País, que possui 5.570 cidades. O PIB do município aumentou quase 75% em um período de seis anos.

Segundo os dados do IBGE, o PIB – que é a soma de todas as riquezas produzidas por uma localidade – alcançou em Rondonópolis a cifra de R$ 8,358 bilhões em 2015, ante R$ 7,643 bilhões em 2014. Em 2010, o PIB da cidade era de apenas R$ 4,826 bilhões. A chegada da ferrovia, em 2013, vem sendo apontada como um alavancador da economia local. Na ranking nacional, Rondonópolis aparece à frente de três capitais, no caso das cidades de Rio Branco/AC (R$ 8,266 bilhões), Boa Vista/RR (R$ 7,559 bilhões) e Palmas/TO (R$ 7,4 bilhões).

Na região Centro-Oeste, o município de Rondonópolis se mantém como a sétima principal economia, atrás das cidades de Brasília/DF (R$ 215,613 bilhões), Goiânia/GO (R$ 46,632 bilhões), Campo Grande/MS (R$ 24,257 bilhões), Cuiabá/MT (R$ 21,220 bilhões), Anápolis/GO (R$ 13,301 bilhões) e Aparecida de Goiânia/GO (R$ 11,518 bilhões). Ainda na região, as cidades que se posicionam atrás de Rondonópolis são Rio Verde/GO, com PIB da ordem de R$ 8,078 bilhões, e Três Lagoas/MS, com R$ 7,860 bilhões.

Dentro do PIB de Rondonópolis, o setor mais importante na economia local é o de prestação de serviços, incluindo o comércio, com um valor adicionado (VA) da ordem de R$ 3,886 bilhões. O valor adicionado é a contribuição ao Produto Interno Bruto pelas diversas atividades econômicas. Depois, o segundo segmento mais importante é o industrial, com valor adicionado de R$ 2,328 bilhões. O valor adicionado da administração pública é da ordem de R$ 1,065 bilhão, e o da agropecuária, R$ 245,5 milhões. Os impostos sobre a produção totalizam R$ 831,7 milhões.

Dentro do cenário estadual, Rondonópolis, mesmo tendo a terceira maior população, mantém a vice-liderança econômica com folga, com um PIB superior em mais de R$ 2 bilhões em relação a Várzea Grande, que aparece com um PIB da ordem de R$ 6,267 bilhões em 2015. Mais atrás estão as cidades de Sorriso (R$ 4,655 bilhões) e Sinop (R$ 4,426 bilhões). Vale observar, dessa forma, que a riqueza produzida por Rondonópolis é quase o dobro em relação a Sinop, tida como a “capital” do nortão do Estado.

Em 2015, mais de 30% dos municípios dos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso apresentaram PIB per capita (dividido pelo número de habitantes) superior ao nacional (R$ 29.323,58). O PIB per capita de Rondonópolis em 2015 passou a ser de R$ 38.817,83.