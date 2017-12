Neste 10 de dezembro, dia do aniversário de emancipação política de Rondonópolis, o Jornal A TRIBUNA traz uma entrevista especial para a série dominical que retrata e homenageia os pioneiros do município. Desta vez, o entrevistado é o tabelião e empresário Aureo Candido Costa, uma das personalidades que mais contribuiu para o desenvolvimento e crescimento de Rondonópolis. É até difícil nominar os espaços e empreendimentos locais com a participação direta ou indireta desse pioneiro, mas fica retratado nesse espaço um pouco dessa trajetória de sucesso. Confira:

Guiratinguense de nascimento, mas rondonopolitano de coração, o tabelião e empresário Aureo Candido Costa gosta de sonhar alto e, na maioria das vezes, beneficiou o município de Rondonópolis nesses sonhos, sendo responsável por grandes conquistas locais, como o primeiro bairro nobre, o primeiro shopping center, o primeiro condomínio fechado de alto padrão, entre outros espaços importantes.

Atualmente, Aureo Costa possui 79 anos de idade. Em sua trajetória, ele viveu inicialmente em Guiratinga, município vizinho a Rondonópolis, até os 12 anos de idade, partindo em seguida para Rio Verde (GO), onde fez o antigo Ginásio. Continuou os estudos em Goiânia (GO), começando a atuar nas profissões de contador e corretor de imóveis. “Eu trabalhava em Goiânia em uma empresa muito boa, uma das fundadoras da cidade”, recorda.

A história de Aureo Costa em Rondonópolis começou quando o pioneiro William Cândido de Moraes o convidou para auxiliá-lo nas vendas de um loteamento, no caso da Vila Aurora, pela antiga Imobiliária Aurora, que se tornou em uma das regiões mais nobres e valorizadas do município. Assim, ele veio para Rondonópolis em julho de 1963 e, logo após sua chegada, lançou as vendas da Vila Aurora.

Conforme Aureo, o loteamento já estava registrado, mas ainda não estava aberto e estruturado. “Naquele tempo era muito difícil, porque para abrir as ruas não haviam máquinas. As primeiras ruas da Vila Aurora foram abertas no machado, na foice e no enxadão, manualmente”, lembra. “Quando cheguei aqui só tinha duas motos em Rondonópolis, eram duas vespas de fabricação italiana. Uma era minha e a outra era do juiz de Direito. Eram poucos carros de passeio”, acrescenta.

Desde o princípio, o pioneiro diz que acreditava no potencial de Rondonópolis, pois está localizado em um entroncamento rodoviário importante, com solo propício para pecuária e agricultura e com povo hospitaleiro. “Quando a gente vinha de Campo Grande para cá, chegava aqui na parte alta da rodovia, olhava para Rondonópolis embaixo e era só uma nuvem de poeira, com caminhões de arroz e algodão”, pontua.

NOVO RUMO

Paralelo a atividade imobiliária, Aureo Costa teve a oportunidade de ingressar em um novo ramo. Em 1967, ele assumiu a função de escrevente do Cartório do 3º Ofício, sendo que pouco tempo depois foi lançado o edital do concurso para tabelião dos Cartórios de 3º e 4º Ofícios de Rondonópolis. “Ninguém queria o Cartório do 3º Ofício, pois era privativo de crime e de protesto, não tinha renda praticamente nenhuma. O Fórum naquela época funcionava dentro do Cartório”, aponta.

Aureo conquistou o 1º lugar no concurso prestado, dando lhe a oportunidade de escolher pelo Cartório que desejava assumir. No momento da decisão, pesou a consideração pelo grande amigo Cláudio Xavier de Lima, pois, se ele optasse pelo 3º Ofício, tiraria a oportunidade do amigo ser nomeado. Optando pelo 4º Ofício, ambos assumiriam as vagas. Assim, ele ficou no 4º Ofício e Cláudio no 3º Oficio. Aureo foi nomeado tabelião em junho de 1970.

O primeiro prédio do Cartório do 4º Ofício também ficava na Avenida Amazonas, ao lado do prédio atual. Depois, comprou uma casa de adobe e fez um salão onde funciona atualmente o Cartório. Por três décadas consecutivas, também foi nomeado interventor do Cartório da Paz de São José do Planalto e, recentemente, interventor do Cartório do 2º Ofício de Pedra Preta. Atualmente, se empenha em concluir as novas e modernas instalações do Cartório do 4º Ofício, na esquina da Avenida Amazonas com a Rua João Pessoa.

EXPANSÃO NOS NEGÓCIOS

Nos locais mais próximos ao antigo centro da cidade, na atual parte baixa da Vila Aurora, na região onde hoje é a Rua Fernando Correa da Costa, a partir da barra do Arareau, Aureo conta que as vendas do loteamento ocorreram de forma muito rápida. Contudo, para ir vendendo as demais áreas da Vila Aurora, os loteadores precisaram lançar mão de artifícios, como a doação de áreas para instituições, entidades e estruturas públicas diversas.

A partir de doações de áreas, para fomentar a ocupação da Vila Aurora, Aureo conta que surgiram os primeiros conjuntos habitacionais de Rondonópolis. O primeiro conjunto habitacional da cidade foi o Núcleo Residencial Rio Vermelho, a chamada Cohab Velha, cuja área foi doada para a Companhia de Habitação Popular, a antiga Cohab. Depois, da mesma forma, foram criados a Coopharondon e a Coophalis, respectivamente o segundo e terceiro conjunto habitacional da cidade.

Na verdade, foram inúmeras as doações de áreas feitas por Aureo e William nessa região da cidade, a exemplo da antiga Superintendência de Campanhas Públicas (Sucam), Maçonaria, Igrejas, antiga Cemat, Receita Federal, Cemitério, entre tantas outras. “Nós revertemos o crescimento da cidade de um lado para o outro do ribeirão Arareau. Antes, a cidade só crescia de um lado do Arareau”, atesta.

Entre as doações efetivadas, Aureo destaca a destinação de 60 hectares para a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), na saída para Guiratinga. Ele repassou ainda para formação do Parque de Exposições do Município outros 35 hectares para a antiga Associação dos Criadores do Sul de Mato Grosso, que, por sua vez, doou a área para o Sindicato Rural de Rondonópolis.

Com o tempo, o empresário foi ampliando o ramo de atuação. Ele diz que um grupo de maçons constituiu a Pirâmide Construtora, com 13 sócios, para levantar prédios altos e acabar com essa impressão de cidade pequena que Rondonópolis tinha. Assim lançaram e venderam a primeiro prédio com mais de 10 andares da cidade, o Pirâmide, na Rua João Pessoa com a Avenida Marechal Dutra, e depois o Mikerinos, na Avenida Cuiabá, construídos pela construtora Métron/Concresul.

Junto com o empresário Alberto Luz, da antiga Farnochi & Luz/Métron, construiu o bairro Colina Verde, algo também novo no mercado imobiliário. A ideia era oferecer não apenas o lote, mas casas construídas e maiores que as oferecidas pela antiga Cohab. Em toda sua trajetória, contabiliza quase 7000 lotes lançados e comercializados no município de Rondonópolis, incluindo também o Residencial Sagrada Família.

Junto com o empresário e engenheiro Fábio Ribeiro, do Paraná, lançou o shopping center local, no final da década de 1990, que ficou pronto no começo dos anos 2000, ajudando a fomentar o mercado imobiliário de uma região da cidade ainda pouco ocupada. O pioneiro argumenta que começou a construir o shopping através de um financiamento, mas que teve contratempo devido às garantias. Com isso, para concluir o empreendimento, vendeu 80% para João Arcanjo Ribeiro, ficando com 10% e outros 10% com Fábio.

Também em parceria com Fábio, Aureo acrescenta que lançou na cidade o primeiro grande condomínio horizontal fechado de Rondonópolis, o Village do Cerrado. Agora informa que está entregando o Condomínio Royal Boulevard, junto ao Anel Viário. No momento, está ainda com um terceiro condomínio fechado de alto padrão em fase de aprovação na Prefeitura de Rondonópolis. Mais recentemente, foi responsável pela implantação do Comfort Hotel, considerando o melhor no segmento atualmente.

Também tentou lançar a construção do segundo shopping center da cidade, ao lado da UFMT, mas não deu certo em função da crise pela qual passa o Brasil. O pioneiro diz que chegou a vender a área para essa finalidade e que recebeu parte do dinheiro, mas o negócio foi desfeito. Contudo, afirma que ainda tem o sonho de construir o segundo shopping center de Rondonópolis. “Estou com a área reservada para isso. Não acabei com essa vontade, esse desejo, porque Rondonópolis não para de crescer, é uma cidade abençoada por Deus, nasceu predestinada ao progresso!”, diz.

Aureo explica que veio para Rondonópolis na condição de sócio de William, mas, ainda assim, com apenas uma cota. Com o tempo, foi comprando cotas, até ficar com quatro cotas, a mesma quantia de William. A área do grupo inicialmente era de 3.336 hectares, abrangendo desde a barra do Arareau, a região do atual Sagrada Família e a região após o parque de exposições, a chamada Fazenda. A sociedade foi desfeita há cerca de 10 anos, sendo que cada um dos sócios ficou com a metade da área restante.

OUTROS SETORES

Também integrou o Lions e o Rotary, mas sempre teve grande engajamento na Maçonaria, onde entrou em 1964. Inclusive, liderou a construção de duas lojas maçônicas na cidade. Na área familiar, o primeiro casamento de Aureo foi em 1965 com Abigail Deveza Costa, com quem teve três filhos. Ficou viúvo por 8 anos e, depois, se casou com Terezinha Vilela Costa, que também era viúva e tinha três filhos. Hoje, eles estão casados há mais de 30 anos, possuindo 15 netos e 2 bisnetos.

Neste aniversário, o empresário e tabelião projeta e acredita que Rondonópolis vai crescer tanto que os moradores de hoje vão ficar admirados. “Tenho muita convicção nisso. Rondonópolis será uma grande cidade dentro de pouco tempo. Peço que a população tenha bastante esperança no crescimento e desenvolvimento da cidade. Hoje temos o terminal da ferrovia, grandes indústrias vindo… Acho que o povo de Rondonópolis deve se sentir orgulhoso de morar e pertencer à sociedade rondonopolitana”, finaliza.