Riqueza rondonopolitana!

Rondonópolis pode não ser mais a rainha da soja ou do algodão, títulos que ostentava no passado, mas ainda continua fazendo bonito economicamente. Atualmente, essa riqueza é fruto especialmente do setor de serviços, especialmente propiciado pela logística privilegiada com importantes rodovias federais e o maior terminal ferroviário do Brasil, além do setor agroindustrial.

No dia a dia, os rondonopolitanos muitas vezes nem notam, mas Rondonópolis é um município privilegiado, com um PIB (Produto Interno Bruto) que chegou a R$ 8,358 bilhões em 2015, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ostentando o posto da segunda economia do Estado de Mato Grosso e a sétima posição na região Centro Oeste do Brasil. O Jornal A TRIBUNA noticiou ontem o crescimento do PIB local, apontando que a cidade está bem próxima de entrar no seleto grupo das 100 maiores economias do País, estando bem próxima da paulista Araraquara, que é a 103º colocada.

A notícia é motivo de orgulho para todos nós, mas é preciso que o maior número de rondonopolitanos possa tirar proveito dessa riqueza local. Para começar, isso pode ser possível com um controle maior da gestão pública municipal, cobrando e fiscalizando para que os impostos gerados na cidade sejam melhor empregados.

Não podemos ignorar que, mesmo em meio a crise nacional, o Município vem tendo arrecadação própria expressiva. O nosso prefeito não pode reclamar da situação do caixa da Prefeitura. Agora, por exemplo, o A TRIBUNA noticiou também que o Município deve receber mais de R$ 9 milhões do Auxílio Financeiro de Fomento às Exportações (FEX) neste fim de ano, sendo um recurso que não estava previsto.

Essa riqueza também pode ser aproveitada por mais rondonopolitanos com o esforço de cada um, através de investimento pessoal em educação, qualificação e visão empreendedora. É preciso estar preparado para assumir as oportunidades que surgem na cidade, além disso ter visão estratégica para enxergar os nichos de mercado que ainda precisam ser explorados, com demanda a ser atendida.

Não basta ser mais um, é preciso saber o que Rondonópolis precisa e anseia. Assim, a realização de pesquisa de mercado pode ser uma ferramenta muito interessante. Mesmo com a riqueza local, não adianta abrir, por exemplo, uma loja de confecção sem o devido estudo e conhecimento da realidade local.

Está provado o potencial de Rondonópolis, agora é preciso saber tirar o melhor proveito dele para também colher bons resultados dessa riqueza… Ademais, resta desejar os parabéns para cada um que ajudou e ajuda a construir essa pujante economia!