Réveillon no Rio deve ser com chuvas e Salvador terá tempo bom – 09h55′

Algumas capitais brasileiras devem passar o último dia de 2017 e dar as boas-vindas a 2018 com céu nublado e previsão de chuvas. Para o Nordeste, a previsão é de tempo bom na noite da virada.

No Rio de Janeiro, que tem a maior festa de réveillon do país, a previsão para o último dia no ano é de céu nublado com chuvas. A possibilidade é de pancadas de chuvas isoladas a qualquer momento no dia 31, amanhã, com céu encoberto à noite, quando ocorre a tradicional queima de fogos na praia de Copacabana, onde deverão comemorar a chegada de 2018 cerca de três milhões de pessoas.

Apesar da nebulosidade, a temperatura no Rio deve ficar alta neste domingo. A máxima prevista é de 34 graus e a mínima de 22. No dia 1º, segunda-feira, o sol pode aparecer com a previsão de tempo de nublado a parcialmente nublado. A previsão é do Sistema Alerta Rio, da prefeitura da cidade.

A virada do ano em São Paulo também deve ter céu nublado. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a capital paulista é de pancadas de chuvas e tempo encoberto no dia 31, com ventos fracos e temperatura variando entre 20 e 26 graus.

Pode chover em Brasília no último dia do ano

O primeiro dia de 2018 deve ter céu nublado a parcialmente nublado e chuvas isoladas na cidade. A máxima que pode chegar a 28 graus.

Para meteorologistas, o último dia do ano em Brasília vai ter o céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas no fim da tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão é que os brasilienses encerrem 2018 com a temperatura alta. A máxima prevista para o domingo é de 30 graus.

Cidade de festas animadas, Salvador tem previsão de tempo bom para o réveillon. O domingo – o último do ano – deve ter sol entre nuvens e a noite céu claro com ventos fracos na capital baiana.

