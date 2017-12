Uma das normas mais importantes para garantir a desenvoltura e a tranquilidade do processo eleitoral, a resolução que dispõe sobre os atos preparatórios para as Eleições 2018 foi aprovada pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao longo dos seus 265 artigos mais anexos, a norma traz as principais orientações e regras para a execução da eleição, desde o processo da preparação das urnas até a proclamação dos resultados e os procedimentos pós-pleito.

Em seu artigo 1º, a norma destaca que o primeiro turno do pleito do ano que vem será realizado simultaneamente em todo o país no dia 7 de outubro. Já o segundo turno, se houver, ocorrerá em 28 de outubro. Nas Eleições Gerais de 2018, poderão concorrer candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Poderão votar os eleitores regularmente inscritos na Justiça Eleitoral até o dia 9 de maio.

A resolução trata também sobre as mesas receptoras de votos e de justificativas, inclusive as instaladas em estabelecimentos penais e unidades de internação de adolescentes e as exclusivas para voto em trânsito. A norma aborda ainda o apoio logístico prestado durante todo o processo eleitoral e a sistemática para a transferência temporária de eleitores para votação no primeiro turno, no segundo turno ou em ambos e as regras para o voto em trânsito nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores.

O voto no exterior é outro aspecto tratado na resolução de atos preparatórios. De acordo com o artigo 59, nas eleições para presidente e vice-presidente, poderá votar o eleitor residente no exterior, desde que tenha requerido sua inscrição até 9 de maio de 2018. Além disso, para a instalação de seção eleitoral no exterior, é necessário que, na circunscrição sob a jurisdição da missão diplomática ou da repartição consular, haja, no mínimo, 30 eleitores inscritos. Se o número for superior a 800, será instalada nova seção eleitoral.