Uma coletânea de músicas clássicas e sacras com o tema “você não está sozinho”. Esse é o CD do Grupo Reluz Jr. que vai ser lançado durante um show beneficente, a partir das 20 horas da quinta-feira, dia 21 de dezembro, no Espaço Ideias. O lançamento do CD marca a nova fase do grupo musical que é composto por jovens da Igreja Adventista e ganhou nova formação.

Criado em 1993 pelo idealizador Paulo Roberto Francisco da Silva – o Paulinho, o Reluz Jr. já soma 24 anos de musicalidade e muito sucesso. Paulinho assumiu a direção geral do grupo por muitos anos e levou o Reluz Jr. a atravessar fronteiras nacionais e internacionais, com um repertório que encanta os adeptos da boa música.

Solange Dourado da Silva Souza – que assumiu a missão do irmão à frente do grupo, conta que ao longo da trajetória muitos integrantes foram substituídos, geralmente quando ingressavam na faculdade ou se casavam. Com isso, a diretora calcula que cerca de 40 componentes passaram pelo Reluz Jr. Nos últimos 5 anos, Solange se dedicou a promover uma nova formação. Apenas a cantora Angella Tonial Pauletto (16) permanece no grupo há 12 anos.

Agora, o Reluz Jr. é formado por uma maioria de vozes femininas. Existe um único cantor no grupo que está na faixa etária entre 9 e 18 anos. Solange afirma que as filhas dela participaram da primeira formação e entraram no grupo com 8 e 9 anos. Atualmente, são as netas da diretora que participam do Reluz Jr.

Solange conta com o apoio permanente de Stela Neves Claudino e Gleicy Kellen Paniago na parte de direção musical do Reluz Jr. Ela avalia que o comprometimento das duas é fundamental para fazer o bom trabalho que vai ser apresentado ao público na festa de lançamento.

O CD ‘Você não está sozinho” é o primeiro trabalho da nova geração do Reluz Jr. E a expectativa da diretora é pela boa aceitação do repertório. As vendas começam no show de lançamento, na noite de quinta (21). Solange conta que o CD vem acompanhado de uma carta especial para que os interessados em oferecê-lo de presente possam fazer uma dedicatória.

O ingresso para o show de lançamento do CD do Reluz Jr., antecipa Solange, é um quilo de alimento não perecível. A arrecadação vai ser doada a uma entidade assistencial da cidade.