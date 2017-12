A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) anunciou, no começo deste mês de dezembro, um pacote de renovação do ambiente escolar para a cidade, que contempla 25 obras em unidades escolares do município. O pacote de obras inclui minirreformas, reformas e reparos, além de assinadas ordens de serviço para a reforma geral em três unidades: Escola Estadual Adolfo Augusto de Moraes; Escola Estadual Emanuel Pinheiro e Escola Estadual Marechal Dutra.

A reportagem do A TRIBUNA entrou em contato com a Seduc para obter prazos para essas obras anunciadas, já que os educadores e alunos dessas escolas aguardam pelas obras há anos. Conforme informado, as obras estão previstas para o 1º trimestre de 2018, sendo destinados para reforma geral do Marechal Dutra R$ 3,1 milhões, e R$ 806 mil para reforma da Emanuel Pinheiro. A previsão de início de obras nessas duas unidades é para o mês de janeiro.

No caso da Escola Adolfo, que tem sua reforma sendo arrastada desde 2014, a informação é de a obra, de pouco mais de R$ 2,7 milhões, está prevista para começar em março, se não houver atrasos. Essa obra, conforme a Seduc, deve começar um pouco mais tarde, devido a “trâmites burocráticos” em andamento.

A Escola Adolfo, que sofreu com um temporal em julho de 2014, já teve a obra de reforma anunciada em 2015, 2016 e 2017, suspensões de licitações e de obras iniciadas, além do envolvimento da reforma em um esquema de fraudes de licitações dentro da Seduc, descoberto na gestão do ex-secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto, que chegou a ser preso. Por todas as promessas e cancelamentos, a comunidade escolar aguarda que a reforma seja finalmente realizada.

Com relação as demais obras de reformas anunciadas, que devem beneficiar outras unidades escolares do município, o prazo estabelecido para início também é o 1º trimestre de 2018, informou a Seduc.