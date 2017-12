Temos nos deparado diariamente com a propaganda do Governo Federal sobre a reforma da Previdência Social de forma contundente e protuberante, gastando milhões para mentir aos brasileiros sobre a Reforma da Previdência. Enquanto Isso, os deputados federais no Congresso Nacional aprovaram a “MP do Trilhão” – que vai impor perdas da ordem de R$ 1 trilhão à União nos próximos 25 anos, em decorrência da isenção fiscal. A medida isenta de taxas de importação, entre outras providências, produtos, projetos e serviços sob responsabilidade de empresas estrangeiras com interesses nos campos de petróleo brasileiros. Aliás, o valor que deixaremos de arrecadar é maior que a ‘economia’ prevista com o roubo das aposentadorias. Mais uma vez nossos deputados nos envergonharam.

Não podemos perder de vista o caráter provisório e excepcional deste governo que deseja a qualquer custo aprovar uma reforma previdenciária para prejudicar o povo brasileiro. Judiciário e políticos com salários altíssimos estão de fora da reforma da Previdência, só irão cortar do povo. Os políticos, ao contrário, poderão se aposentar com apenas 2 anos de mandato e o Judiciário também está fora da reforma da Previdência que corta aposentadorias, porque eles não estão na tal reforma que defendem?

Do Portal da Câmara dos Deputados: “O deputado federal Lincoln Portela (PRB-MG) apresentou uma emenda que retira juízes e membros do Ministério Público das novas regras da Reforma da Previdência. Segundo Portela, as duas categorias estão sendo alvo de um processo de “demonização” e devem ter seu trabalho preservado”. Argumenta o deputado, entre outros pontos, que “os membros da Magistratura encontram-se sobrecarregados e a carreira figura entre as que ostentam os mais elevados índices de adoecimento.”

Porém, a verdadeira realidade da Previdência social no Brasil, está bem clara no Relatório de Gestão fiscal 2016 do SIGPEC, IPREM, IBGE. Ele nos mostra que a discrepância da média salarial das aposentadorias em 2016 está no Ministério Público Federal, Judiciário e Legislativo Federal.

A propaganda Institucional que o governo federal está apresentando sobre a reforma da previdência trata-se de algo tendencioso com o objetivo de esconder a realidade de uma proposta que dissemina as conquistas de direitos dos trabalhadores e fortalece os gestores dos planos de previdência privada.

Os RPPS mantidos com as contribuições dos servidores públicos não só tem saúde financeira, conforme está comprovado nos seus cálculos atuarial, como contribuem para o equilíbrio do mercado financeiro com seus investimentos em títulos públicos.

Ao contrário, o RGPS, que por fruto de gestões pífias e tantos desvios de verbas, sem repatriamento, apresenta déficit nas suas contas.

A anistia das grandes empresas do pagamento das dívidas previdenciárias é outro fator que contribui para o desequilíbrio déficit do INSS.

As aposentadorias precoces de alguns cargos políticos e do Poder Judiciário também são significativas nesta conta.

Não foram os servidores públicos que desviaram os 108.000.000.000,00 da Petrobras. Por mais que tentam inverter a verdade ela está aí, basta ter discernimento para enxergar além da mentira.

As aposentadorias dos servidores públicos são conquistadas após no MÍNIMO 25 (para professores) ou 30/35 (para os demais) anos de contribuição.

Reflitam: Se fosse verdadeiramente para beneficiar não precisaria de tantos “arranjos” (a exemplo a liberação de milhões em emendas no orçamento da União e as ameaças aos resistentes) para aprovar.

NÃO a este texto proposto para A REFORMA DA PREVIDÊNCIA.

(*) Rozimar Auxiliadora da Cunha é professora na Escola Municipal Rural Rui Barbosa, mestre em Ciências Da Educação pela Universidade Técnica de Comercialização e Desenvolvimento – UTCD.